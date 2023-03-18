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Перес и Алонсо займут первый ряд в Джидде, Макс стартует 15-м после поломки

Поломка на Red Bull чемпиона мира во втором сегменте квалификации закрутила интригу на втором Гран При сезона Формулы 1

Александр Кабановский
Автор:
Перес и Алонсо займут первый ряд в Джидде, Макс стартует 15-м после поломки
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Квалификация Гран При Саудовской Аравии рутинно катилась через второй сегмент, когда у 180-градусного поворота в дальней части трассы внезапно замедлилась машина Макса Ферстаппена. «У меня проблема, мотор», – проговорил действующий чемпион и главный фаворит по радио. 

Голландцу удалось вернуться в гараж, но инспекция машины показала, что восстановить ее за оставшиеся минуты нереально. Эксперт Sky Мартин Брандл предположил, что причиной поломки стал отказ коробки (которую Максу поставили только утром), трансмиссии или приводного вала. Чуть позже команда подтвердила, что гонщика подвел именно вал. 

Так или иначе, Ферстаппена, который по ходу уик-энда стал быстрейшим в каждой из тренировок, в воскресенье ждет прорыв с 15-го места на решетке, а с поула гонку второй год подряд начнет его партнер по Red Bull Серхио Перес. 

Мексиканец лидировал после первых попыток в финале (1:28.265), тройку дополняли Шарль Леклер (+0,492) и Джордж Расселл (+0,602), опередившие пару пилотов Aston.

В решающей попытке прибавил Фернандо Алонсо – и поднялся на второе место, но вскоре Леклер обогнал испанского ветерана (+0,155 от Переса, который не улучшил своего времени). Вот только стартовать лидер Ferrari будет не вторым, а лишь 12-м из-за штрафа за замену компонента мотора. 

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Так что первый стартовый ряд в воскресенье будет у Переса и Алонсо, второй займут Расселл и Карлос Сайнс.

Лэнс Стролл начал свой решающий круг с абсолютного рекорда на первом секторе, но потом чуть растерял время и будет на решетке пятым – впереди Эстебана Окона из Alpine. 

Льюису Хэмилтону не засчитали финальный быстрый круг за нарушение границ трассы, так что победитель гонки 2021 года в этот раз стартует седьмым, впереди Оскара Пиастри. Австралиец уже во втором Гран При в карьере дошел до финала квалификации, да еще и опередил там Пьера Гасли.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Вместе с Максом

Карлос Сайнс едва не выбыл из борьбы вместе с Ферстаппеном во втором сегменте. Первую быструю попытку испанцу не засчитали из-за срезки, но под клетчатым флагом гонщик Ferrari показал время, достаточное для продолжения борьбы.

Дальше в итоге не прошли пилоты Haas и Alfa Romeo. Примечательно, что верх над напарниками в этих командах взяли Нико Хюлькенберг и Чжоу Гуаньюй соответственно. 

Логан Сарджент, Williams FW45

Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Не день Ландо и Логана

После Гран При Бахрейна Логан Сарджент заверял, что понял свои ошибки и в дальнейшем намерен не так агрессивно действовать в квалификации. Однако в Джидде американец вновь не смог сделать все правильно. 

На первом быстром круге гонщик преодолел все 27 поворотов, но уже поле этого задел колесами белую линию в месте въезда на пит-лейн, пытаясь сократить путь к финишной черте. Судьи заранее предупредили, что будут считать это срезкой – и не засчитали Сардженту время. 

По ходу второй попытки пилот сам ошибся в связке 22-го и 23-го поворота и едва не разбил машину. Он успел начать третью, но сразу выскочил на поребрик, после чего в машине что-то сломалось. В итоге у американец вовсе не оказалось зачетного времени, и теперь вопрос его допуска на старт гонки решат судьи.

Но то, что еще можно простить новичку, выглядит странно для Ландо Норриса. Пилот McLaren задел барьер внутри последнего поворота и повредил рулевую тягу. Отремонтировать машину за оставшееся время механики не успели. 

Пропустивший финальную тренировку Ник де Врис начал квалификацию без подготовки. Он закрутился в первом же повороте своего первого быстрого круга и в итоге не прошел дальше. Другому гонщику AlphaTauri Юки Цуноде не хватило для этого всего одной сотой. 

Также в первом сегменте остался Алекс Элбон.

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Поул в Джидде стал для Серхио Переса вторым в карьере. Пока гонщик стартовал с первой позиции только на этой трассе. При этом год назад это не позволило ему даже подняться на подиум – мексиканец остался четвертым.

Результаты квалификации Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'28.265  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'28.420 0.155
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'28.730 0.465
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'28.857 0.592
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'28.931 0.666
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'28.945 0.680
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'29.078 0.813
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'29.223 0.958
9 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'29.243 0.978
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'29.357 1.092
11 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'29.451 1.186
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'29.461 1.196
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'29.517 1.252
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'29.668 1.403
15 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'49.953 21.688
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'29.939 1.674
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'29.994 1.729
18 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'30.244 1.979
19 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'30.447 2.182
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 2'08.510 40.245
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