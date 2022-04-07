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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике

Пилоты протестировали машины местного кузовного чемпионата суперкаров

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Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике
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Перед Гран При Австралии организаторы изменили трассу в Мельбурне, переделав некоторые повороты. Пока гонщики Формулы 1 смогли познакомиться с новой конфигурацией только во время традиционной прогулки по трассе. Но есть два исключения: Серхио Перес и Фернандо Алонсо смогли ознакомиться с обновлеттым треком за рулем.

Правда, сделали они это не на машинах Формулы 1, а на гоночной технике местного кузовного чемпионата суперкаров. В нем участвуют автомобили с атмосферными моторами V8 объемом 5,0 литра и мощностью около 650 лошадиных сил.

Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Фото: Mark Horsburgh, Edge Photographics

«Это что-то среднее между машинами класса GT3 и NASCAR, – сказал Алонсо после поездки на суперкаре марки Ford. – Они тяжелые и кренятся в поворотах, но ощущение от звука мотора V8 и его мощи потрясающие.

В целом на таких машинах очень весело гонять. Тем более, что они очень близки друг к другу по скорости. Я слышал, что разница во времени круга между этими автомобилями не превышает одной секунды, а их на старте 25».

Серхио Пересу досталась машина местной марки Honden, которая принадлежит концерну General Motors.

«Сложнее всего было тормозить, – признался Перес. – Тормоза, сцепление в поворотах совсем не такие как в Формуле 1. Зато подвеска позволяет атаковать поребрики. На болиде Формулы 1 ты не можешь так срезать повороты, как на этих автомобилях.

В общем было непросто, но в то же время весело. Отличный опыт».

Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен

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