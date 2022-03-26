Перес: Готовились обгонять Ferrari в гонке, но что-то пошло не так

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Серхио Перес завоевал свой первый поул в карьере, быстрее всех проехав круг по трассе в Джидде на Гран При Саудовской Аравии. Отвечая на вопросы сразу после гонки он, конечно, не скрывал радости и даже казался немного растерянным.

«У меня получился невероятный круг, – признался он в интервью Джони Херберту. – Знаете, я мог бы совершить еще тысячу попыток, но так и не перебить собственное время. Это невероятно.

Сказать по правде, мы даже не рассчитывали обойти Ferrari в квалификации. Мы считали, что будем быстрее на длинных дистанциях и, стартовав позади, сможем опередить их в гонке. Что же, теперь я стартую первым и это должно облегчить задачу».