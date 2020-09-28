Перес готов к переходу в Red Bull

После объявление об увольнении Серхио Переса из Racing Point появились слухи, что он мог бы заменить Алекса Элбона в Red Bull. Глава австрийской команды Кристиан Хорнер уже заявил, что не намерен менять состав, но Переса все равно спросили о готовности перебраться в Милтон-Кинс.

«Несомненно, я готов, – ответил мексиканец. – Эта команда точно будет бороться за титулы в ближайшие годы

Сообщалось также, что Чеко может продолжить карьеру в Alfa Romeo или Haas. Сам он признал, что ведет переговоры: «Ничего пока не подписано, но прогресс есть. Ни я, ни команды не торопимся, так что надо немного подождать».