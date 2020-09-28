Перес готов к переходу в Red Bull
Поделились
Комментарии
Мексиканский пилот рассказал о переговорах с командами
После объявление об увольнении Серхио Переса из Racing Point появились слухи, что он мог бы заменить Алекса Элбона в Red Bull. Глава австрийской команды Кристиан Хорнер уже заявил, что не намерен менять состав, но Переса все равно спросили о готовности перебраться в Милтон-Кинс.
«Несомненно, я готов, – ответил мексиканец. – Эта команда точно будет бороться за титулы в ближайшие годы
Сообщалось также, что Чеко может продолжить карьеру в Alfa Romeo или Haas. Сам он признал, что ведет переговоры: «Ничего пока не подписано, но прогресс есть. Ни я, ни команды не торопимся, так что надо немного подождать».
Читайте также:
Предыдущая новость
В Mercedes знали, что нарушили правила. Но думали отделаться без штрафа
Следующая новость
«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Перес готов к переходу в Red Bull
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Слайд-шоу