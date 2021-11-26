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Формула 1 Новости

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде

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Но место в Red Bull Чеко считает заслуженным

Перес: Гасли заслужил шанс в топ-команде

В этом году Серхио Перес дебютировал в Red Bull. Команда впервые за долгое время взяла пилота не из своей программы после того, как поочередно уволила Aлекса Элбона и Пьера Гасли. При этом, Гасли, выступая за AlphaTauri, добился больших успехов в последние два сезона, одержав одну победу взяв несколько подиумов.

Учитывая, что Перес не выдержал уровня Макса Ферстаппена, многие полагали, что на его место надо вернуть Гасли. Однако, команда продлила контракт с Пересом, оставив Гасли еще на год в младшем коллективе.

Сам Перес уверяет, что в Red Bull изначально были о нем более высокого мнения, чем люди со стороны. 

«Я думаю, команда знает больше всех остальных, больше журналистов и болельщиков, – сказал Перес Canal Plus. – После пяти гонок мои боссы пришли и сказали мне, что довольны и хотят меня оставить».

При этом Чеко считает, что Гасли тоже заслужил второго шанса:

«A что касается Пьера, то он выступает на высоком уровне и заслуживает еще одного шанса в топ-команде».

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