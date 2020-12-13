Перес: Это была моя любимая команда

Серхио Перес стал единственным, кто сошел с дистанции в Гран При Абу-Даби, столкнувшись с технической неисправностью на девятом круге. Тем ни менее, он закончил 2020 год на четвертом месте в личном зачете, показав лучший результат в карьере.

Несмотря на успех, Перес покидает команду Racing Point, которая предпочла заменить его в 2021 году на Себастьяна Феттеля. После финиша Перес выглядел расстроенным, но не обиженным.

«Когда я после схода вернулся в боксы к парням, они буквально чуть ли не плакали, – сказал Перес в эфире телеканала Sky. – Очень обидно из-за такой неудачи потерять третье место в кубке конструкторов.

Я могу сказать, что все эти годы выступал за свою любимую команду, отлично сработался с парнями. Они всегда меня поддерживали, обеспечивали меня всем необходимым. И я искренне желаю им, чтобы в будущем они одержали еще много побед.

Что касается моего личного будущего, то сейчас я не могу сказать вам ничего нового. Я собираюсь вернуться домой, чтобы провести время со своей семьей. Не думаю, чтобы в ближайшее время я мог на что-то повлиять. Так что посмотрим, как все сложится».