Перес: Это была моя любимая команда
Мексиканский гонщик пожелал своей бывшей команде много новых побед
Серхио Перес стал единственным, кто сошел с дистанции в Гран При Абу-Даби, столкнувшись с технической неисправностью на девятом круге. Тем ни менее, он закончил 2020 год на четвертом месте в личном зачете, показав лучший результат в карьере.
Несмотря на успех, Перес покидает команду Racing Point, которая предпочла заменить его в 2021 году на Себастьяна Феттеля. После финиша Перес выглядел расстроенным, но не обиженным.
«Когда я после схода вернулся в боксы к парням, они буквально чуть ли не плакали, – сказал Перес в эфире телеканала Sky. – Очень обидно из-за такой неудачи потерять третье место в кубке конструкторов.
Я могу сказать, что все эти годы выступал за свою любимую команду, отлично сработался с парнями. Они всегда меня поддерживали, обеспечивали меня всем необходимым. И я искренне желаю им, чтобы в будущем они одержали еще много побед.
Что касается моего личного будущего, то сейчас я не могу сказать вам ничего нового. Я собираюсь вернуться домой, чтобы провести время со своей семьей. Не думаю, чтобы в ближайшее время я мог на что-то повлиять. Так что посмотрим, как все сложится».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
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|Серхио Перес
|Автор
|Сергей Иванов