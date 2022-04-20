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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1

Пилот Red Bull отметил, что с таким количеством гонок у него попросту нет времени на себя и семью

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Перес: Если гонок станет еще больше, то я уйду из Ф1
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В нынешнем сезоне Формулы 1 планируется провести 23 гонки (при условии, если отмененный этап в России все-таки заменят). И хотя в 2021-м состоялось на один уик-энд меньше, этого хватило, чтобы сотрудники и боссы команд оказались полностью измученными плотным расписанием чемпионата. 

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Гонщик Red Bull Серхио Перес в интервью изданию The Athletic рассказал, что при еще большем расширении календаря мексиканец уйдет из серии. 

«Формула 1 и правда становится популярнее, – отметил Перес. – Я вижу это во всех точках мира, где мы бываем: люди начинают сильно чаще узнавать тебя, да и спрос сам по себе повышается.

Но с другой стороны, слишком большое количество гонок недопустимо – по крайней мере, для меня. Сейчас мы сильно вовлечены в процесс, потому что у нас так много уик-эндов. Перед каждым этапом у нас есть сессии на симуляторах, различные партнерские мероприятия. Так что у нас просто нет времени на себя и наши семьи. У меня есть двое маленьких детей [и третий на подходе]. Думаю, если календарь еще расширится, то я точно не буду больше этим заниматься».

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