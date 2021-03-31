Перес: Еще не подстроился под Red Bull

Серхио Перес был признан лучшим гонщиком дня на его дебютном Гран При за Red Bull. Мексиканец стал только 11-м в квалификации, а на установочном круге у него заглохла машина, из-за чего стартовал он последним и с пит-лейна.

Тем не менее, Перес сумел прорваться до пятой позиции на финише. Однако после этапа мексиканец признал, что еще не адаптировался в Red Bull и болиде RB16B.

«Есть специфические моменты, связанные с моим стилем вождения, – сказал Перес. – Я должен подстроить свою езду под эту машину. В первую очередь надо убедиться, что я пилотирую именно так, как нужно пилотировать эту машину, а потом уж двигаться дальше. Но этой займет время, потому что [нужный стиль] сильно отличается от того, к чему я привык».