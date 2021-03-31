Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Марко: Если бы Ферстаппен отыграл у Хэмилтона 5 секунд штрафа – ему дали бы 10 Следующая / Хорнер объяснил, что позволило Red Bull так серьезно прибавить за зиму
Формула 1 / Новость

Перес: Еще не подстроился под Red Bull

Автор:
, редактор

Специфичность болида Red Bull не прошла мимо Чеко

Перес: Еще не подстроился под Red Bull

Серхио Перес был признан лучшим гонщиком дня на его дебютном Гран При за Red Bull. Мексиканец стал только 11-м в квалификации, а на установочном круге у него заглохла машина, из-за чего стартовал он последним и с пит-лейна.

Тем не менее, Перес сумел прорваться до пятой позиции на финише. Однако после этапа мексиканец признал, что еще не адаптировался в Red Bull и болиде RB16B.

«Есть специфические моменты, связанные с моим стилем вождения, – сказал Перес. – Я должен подстроить свою езду под эту машину. В первую очередь надо убедиться, что я пилотирую именно так, как нужно пилотировать эту машину, а потом уж двигаться дальше. Но этой займет время, потому что [нужный стиль] сильно отличается от того, к чему я привык».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко: Если бы Ферстаппен отыграл у Хэмилтона 5 секунд штрафа – ему дали бы 10

Предыдущая новость

Марко: Если бы Ферстаппен отыграл у Хэмилтона 5 секунд штрафа – ему дали бы 10

Следующая новость

Хорнер объяснил, что позволило Red Bull так серьезно прибавить за зиму

Хорнер объяснил, что позволило Red Bull так серьезно прибавить за зиму
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

32мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

32мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Серхио Перес
Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле
Формула 1 / Самое интересное

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

«Руль работал сам по себе». Перес рассказал обо всех проблемах в гонке Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Руль работал сам по себе». Перес рассказал обо всех проблемах в гонке

Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов
Формула 1 / Новость

Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов

More from
Red Bull Racing
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса
Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.