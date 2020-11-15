Перес: Еще круг – и у меня бы лопнули шины!

Серхио Перес смог провести весь Гран При Турции с одним пит-стопом, проведенным еще на десятом круге. Это позволило мексиканцу финишировать вторым, но пилот признал, что в этом был большой риск.

«Я уже сказал команде по радио: еще бы круг, и шины бы просто лопнули, – рассказал Перес после финиша. – К концу гонки начались очень сильные вибрации. Но то, как я следил за шинами всю гонку от старта до финиша при подсыхающей трассе, в итоге сделало мой результат.

Еще команда фантастически поработала со стратегией, прочитав ход гонки. Да, Льюис был невероятно силен, и под конец мои шины умерли, но мы добились хорошего результата».

По ходу гонки Пересу пришлось отбивать позицию от Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, но с обоими он справился:

«У меня был небольшой момент с Максом. Я не мог разглядеть его в зеркалах из-за тумана, и об отрыве узнавал от инженера. А потом я внезапно увидел, как он не вписался в траекторию и просто исчез.

А потом был момент с Шарлем. Я не знал, что он так близко, и на последнем круге у нас получилась славная борьба. Он обогнал меня в девятом повороте, но я вернул позицию в 11-м. Гонка была хаотичная, но с хорошим исходом».

Второе место в гонке позволило Пересу подняться на четвертую позицию в чемпионате.