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Формула 1 / Гран При России Новости

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

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По словам гонщика Red Bull, из-за дождя слики не только скользили на мокрых участках трассы, но и не прогревались на остальных

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

Серхио Перес стал одним из неудачников Гран При России, кто пострадал из-за позднего перехода на промежуточные шины. Прямо перед начало дождя он обогнал Карлоса Сайнса и вышел на третье место.

Когда начался дождь, напарник Переса Макс Ферстаппен одним из первых поехал за промежуточными шинами, а мексиканец предпочел остаться на сликах еще два круга.

В результате к финишу Ферстаппен поднялся с седьмого на второе место, а Перес опустился с третьего на девятое. Вот как сам мексиканец после финиша объяснил свою ошибку:

«Думаю, я поздновато поехал в боксы, – согласился Перес в интервью телеканалу Ziggo Sport. – В тот момент дождь лил над средним сектором трассы, но на остальных участках было сухо. И это не давало поддерживать шины в прогретом состоянии. Но мы не знали, пойдет ли дождь сильнее или прекратится.

Так что было сложно принять решение. Я шел на призовом месте и думал, что мне ничего не угрожает, но к сожалению это не сработало. К тому же пит-стоп оказался довольно долгим. В целом гонка складывалась неплохо, но к сожалению в самом конце не удалось достигнуть результата, которого мы хотели».

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