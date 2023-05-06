Перес: До квалификации это был мой худший уик-энд
Обладатель неожиданного поула в Майами признался, что только в квалификации его машина, наконец-то, поехала более-менее неплохо
Ни в одной из тренировок флоридского Гран При Серхио Перес не мог угнаться за своим партнером по Red Bull Максом Ферстаппеном. Но в решающий момент квалификации голландец ошибся на быстром круге, а вот мексиканский гонщик все сделал правильно и захватил промежуточный поул.
Авария Шарля Леклера не позволила действующему чемпиону отыграться и принесла Пересу вторую в сезоне возможность стартовать с первой позиции.
«Думаю, но начала квалификации это вообще был мой худший уик-энд, – сказал довольный Серхио в интервью Данике Патрик после досрочного завершения заездов. – Мне просто не удавалось понять, как исправить все то, что приводило к отставанию от Макса с Ferrari и не позволяло ехать быстрее.
И мы просто произвели перезагрузку – перед квалификацией скорректировали регулировки, и машина явно ожила».
Он добавил: «На таком асфальте, как здесь, важно использовать кое-какие приемы, и мы вложили все в тот круг, который имел значение».
Патрик поинтересовалось, что именно мешало гонщику Red Bull в тренировках.
«Просто все, – ответил Серхио. – Оно никак не собиралось воедино. Это был один из тех этапов, где баланс никак не находится. Этот асфальт очень чувствителен к температуре».
Говоря о том, чего ожидать от гонки, в которой в случае победы он может отобрать у Ферстаппена лидерство в общем зачете, мексиканец заметил: «Сейчас я просто радуюсь. Никакого прессинга нет. Спасибо команде, которая проделала потрясающую работу.
Завтра у меня будет новая возможность. Да, при старте с поула нам есть, что терять – но мы начнем борьбу, и я очень постараюсь порадовать этих замечательных болельщиков».
Ранее по ходу чемпионата Перес уже стартовал с поула в Джидде и смог довести ту гонку до победы.
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