Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

Серхио Перес в 2021 году будет выступать за Red Bull. Мексиканец станет уже пятым напарником Макса Ферстаппена в Формуле 1 после Карлоса Сайнса, Даниэля Риккардо, Пьера Гасли и Алекса Элбона.

Два последних гонщика покинули Милтон-Кинс потому, что выступали намного слабее Ферстаппена. Но Перес полагает, что истинную скорость голландца ему только предстоит выяснить.

«Я считаю, Макс один из быстрейших, если не быстрейший пилот в Формуле 1 сейчас, – сказал Перес De Telegraaf. – Это большой вызов, что добавляет мне интереса. Сравнить себя с другим можно, только если иметь одинаковые машины, так что я жду этого.

Через пять гонок я вам скажу, насколько Макс действительно быстр. Но я уверен, что он очень быстр и крайне талантлив».