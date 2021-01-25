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Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен

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Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен
Автор:
, редактор

Мексиканец верит в талант нового напарника, но хочет проверить его на себе

Серхио Перес в 2021 году будет выступать за Red Bull. Мексиканец станет уже пятым напарником Макса Ферстаппена в Формуле 1 после Карлоса Сайнса, Даниэля Риккардо, Пьера Гасли и Алекса Элбона.

Два последних гонщика покинули Милтон-Кинс потому, что выступали намного слабее Ферстаппена. Но Перес полагает, что истинную скорость голландца ему только предстоит выяснить.

«Я считаю, Макс один из быстрейших, если не быстрейший пилот в Формуле 1 сейчас, – сказал Перес De Telegraaf. – Это большой вызов, что добавляет мне интереса. Сравнить себя с другим можно, только если иметь одинаковые машины, так что я жду этого.

Через пять гонок я вам скажу, насколько Макс действительно быстр. Но я уверен, что он очень быстр и крайне талантлив».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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