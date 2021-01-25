Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен
Поделились
Комментарии
Мексиканец верит в талант нового напарника, но хочет проверить его на себе
Серхио Перес в 2021 году будет выступать за Red Bull. Мексиканец станет уже пятым напарником Макса Ферстаппена в Формуле 1 после Карлоса Сайнса, Даниэля Риккардо, Пьера Гасли и Алекса Элбона.
Два последних гонщика покинули Милтон-Кинс потому, что выступали намного слабее Ферстаппена. Но Перес полагает, что истинную скорость голландца ему только предстоит выяснить.
«Я считаю, Макс один из быстрейших, если не быстрейший пилот в Формуле 1 сейчас, – сказал Перес De Telegraaf. – Это большой вызов, что добавляет мне интереса. Сравнить себя с другим можно, только если иметь одинаковые машины, так что я жду этого.
Через пять гонок я вам скажу, насколько Макс действительно быстр. Но я уверен, что он очень быстр и крайне талантлив».
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес , Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Перес: Через 5 гонок скажу, как быстр Ферстаппен
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер