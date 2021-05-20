Серхио Перес показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Монако. Пилот Red Bull проехал свой самый быстрый круг на мягких шинах, в то время как Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен, занявшие 2-ю и 3-ю строчку протокола, показали свои лучшие результаты на резине средней жесткости.

Перес был исключением среди лидеров: большинство пилотов (включая представителей Mercedes и Ферстаппена) использовали по ходу тренировки шины Hard и Medium – мягкие же покрышки, кроме мексиканца, опробовали лишь гонщики Haas, Williams и AlphaTauri.

На автомобиле Шарля Леклера в самом начале сессии возникла проблема с работой коробки передач – из-за этого монегаск вернулся в боксы, проехав всего три круга, и больше в заезде не участвовал. Замена КПП (если она понадобится) приведет к потере 5-ти позиций на стартовой решетке, но речь может идти о программном сбое или поломке механизма переключения передач, которые можно устранить без замены агрегата.

Никита Мазепин провел всю тренировку на мягких шинах, показав в итоге 17-й результат, на две десятых опередив своего напарника (который также использовал исключительно резину Soft) и отстав от Переса на две с небольшим секунды. В начале сессии россиянин сообщил команде, что зацепил задним колесом отбойник. На дальнейший ход заезда это не повлияло, однако ближе к концу сессии Никита сообщил, что поведение автомобиля после контакта пусть не слишком серьезно, но все же изменилось в худшую сторону.

Во второй половине о контакте со стеной также сообщил Карлос Сайнс, сразу же после этого заехавший в боксы для проверки болида, но вскоре вернувшийся на трассу. В итоге единственный заметным инцидентом стал контакт болида Фернандо Алонсо с отбойником на внешней стороне последнего поворота – он привел к повреждению переднего крыла.

По ходу тренировки зрители впервые увидели на трассе болиды McLaren и Williams в доработанных расцветках. Коллектив из Уокинга достаточно серьезно изменил графический дизайн своей машины, отмечая начавшееся в прошлом году сотрудничество с топливной маркой Gulf (на следующей гонке болиды MCL35M вернутся к прежней расцветке) – в то время как коллектив из Гроу напомнил, что проводит свой 750-й Гран При в Формуле 1.

Читайте также: Норрис и McLaren продлили контракт

При этом защитные дуги Halo на болидах Williams были украшены фамилиями болельщиков, победивших в специальном конкурсе. Для участия в нем надо было назвать первую гонку с участием Williams, свидетелем которой был конкретный зритель – и рядом с каждой фамилией указано количество Гран При, которое тот или иной болельщик «провел вместе с Williams».