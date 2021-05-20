Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера
Шарль Леклер пока проехал по домашней трассе всего три круга – на болиде монегаска возникла проблема с коробкой передач
Серхио Перес показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Монако. Пилот Red Bull проехал свой самый быстрый круг на мягких шинах, в то время как Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен, занявшие 2-ю и 3-ю строчку протокола, показали свои лучшие результаты на резине средней жесткости.
Перес был исключением среди лидеров: большинство пилотов (включая представителей Mercedes и Ферстаппена) использовали по ходу тренировки шины Hard и Medium – мягкие же покрышки, кроме мексиканца, опробовали лишь гонщики Haas, Williams и AlphaTauri.
На автомобиле Шарля Леклера в самом начале сессии возникла проблема с работой коробки передач – из-за этого монегаск вернулся в боксы, проехав всего три круга, и больше в заезде не участвовал. Замена КПП (если она понадобится) приведет к потере 5-ти позиций на стартовой решетке, но речь может идти о программном сбое или поломке механизма переключения передач, которые можно устранить без замены агрегата.
Никита Мазепин провел всю тренировку на мягких шинах, показав в итоге 17-й результат, на две десятых опередив своего напарника (который также использовал исключительно резину Soft) и отстав от Переса на две с небольшим секунды. В начале сессии россиянин сообщил команде, что зацепил задним колесом отбойник. На дальнейший ход заезда это не повлияло, однако ближе к концу сессии Никита сообщил, что поведение автомобиля после контакта пусть не слишком серьезно, но все же изменилось в худшую сторону.
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Во второй половине о контакте со стеной также сообщил Карлос Сайнс, сразу же после этого заехавший в боксы для проверки болида, но вскоре вернувшийся на трассу. В итоге единственный заметным инцидентом стал контакт болида Фернандо Алонсо с отбойником на внешней стороне последнего поворота – он привел к повреждению переднего крыла.
По ходу тренировки зрители впервые увидели на трассе болиды McLaren и Williams в доработанных расцветках. Коллектив из Уокинга достаточно серьезно изменил графический дизайн своей машины, отмечая начавшееся в прошлом году сотрудничество с топливной маркой Gulf (на следующей гонке болиды MCL35M вернутся к прежней расцветке) – в то время как коллектив из Гроу напомнил, что проводит свой 750-й Гран При в Формуле 1.
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При этом защитные дуги Halo на болидах Williams были украшены фамилиями болельщиков, победивших в специальном конкурсе. Для участия в нем надо было назвать первую гонку с участием Williams, свидетелем которой был конкретный зритель – и рядом с каждой фамилией указано количество Гран При, которое тот или иной болельщик «провел вместе с Williams».
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|36
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|32
|0.119
|0.119
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|39
|0.161
|0.042
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|37
|0.442
|0.281
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|34
|0.508
|0.066
|6
|Валттери Боттас
|Mercedes
|36
|0.644
|0.136
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|31
|0.749
|0.105
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|33
|1.245
|0.496
|9
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|39
|1.259
|0.014
|10
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|31
|1.594
|0.335
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|33
|1.603
|0.009
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|27
|1.619
|0.016
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|37
|1.718
|0.099
|14
|Николя Латифи
|Williams
|41
|1.781
|0.063
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|36
|1.794
|0.013
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|37
|1.833
|0.039
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|33
|2.129
|0.296
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|35
|2.314
|0.185
|19
|Джордж Расселл
|Williams
|35
|2.353
|0.039
|20
|Шарль Леклер
|Ferrari
|4
|7.131
|4.778
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Автор
|Кирилл Качнов