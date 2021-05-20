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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера

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, Главный редактор

Шарль Леклер пока проехал по домашней трассе всего три круга – на болиде монегаска возникла проблема с коробкой передач

Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера

Серхио Перес показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Монако. Пилот Red Bull проехал свой самый быстрый круг на мягких шинах, в то время как Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен, занявшие 2-ю и 3-ю строчку протокола, показали свои лучшие результаты на резине средней жесткости.

 

Перес был исключением среди лидеров: большинство пилотов (включая представителей Mercedes и Ферстаппена) использовали по ходу тренировки шины Hard и Medium – мягкие же покрышки, кроме мексиканца, опробовали лишь гонщики Haas, Williams и AlphaTauri. 

На автомобиле Шарля Леклера в самом начале сессии возникла проблема с работой коробки передач – из-за этого монегаск вернулся в боксы, проехав всего три круга, и больше в заезде не участвовал. Замена КПП (если она понадобится) приведет к потере 5-ти позиций на стартовой решетке, но речь может идти о программном сбое или поломке механизма переключения передач, которые можно устранить без замены агрегата.

Никита Мазепин провел всю тренировку на мягких шинах, показав в итоге 17-й результат, на две десятых опередив своего напарника (который также использовал исключительно резину Soft) и отстав от Переса на две с небольшим секунды. В начале сессии россиянин сообщил команде, что зацепил задним колесом отбойник. На дальнейший ход заезда это не повлияло, однако ближе к концу сессии Никита сообщил, что поведение автомобиля после контакта пусть не слишком серьезно, но все же изменилось в худшую сторону.

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Во второй половине о контакте со стеной также сообщил Карлос Сайнс, сразу же после этого заехавший в боксы для проверки болида, но вскоре вернувшийся на трассу. В итоге единственный заметным инцидентом стал контакт болида Фернандо Алонсо с отбойником на внешней стороне последнего поворота – он привел к повреждению переднего крыла.

 

По ходу тренировки зрители впервые увидели на трассе болиды McLaren и Williams в доработанных расцветках. Коллектив из Уокинга достаточно серьезно изменил  графический дизайн своей машины, отмечая начавшееся в прошлом году сотрудничество с топливной маркой Gulf (на следующей гонке болиды MCL35M вернутся к прежней расцветке) – в то время как коллектив из Гроу напомнил, что проводит свой 750-й Гран При в Формуле 1. 

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При этом защитные дуги Halo на болидах Williams были украшены фамилиями болельщиков, победивших в специальном конкурсе. Для участия в нем надо было назвать первую гонку с участием Williams, свидетелем которой был конкретный зритель – и рядом с каждой фамилией указано количество Гран При, которое тот или иной болельщик «провел вместе с Williams».

 
Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Mexico Серхио Перес Red Bull 36    
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 32 0.119 0.119
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 39 0.161 0.042
4 France Пьер Гасли AlphaTauri 37 0.442 0.281
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 34 0.508 0.066
6 Finland Валттери Боттас Mercedes 36 0.644 0.136
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 31 0.749 0.105
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 33 1.245 0.496
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri 39 1.259 0.014
10 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 31 1.594 0.335
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 33 1.603 0.009
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 27 1.619 0.016
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine 37 1.718 0.099
14 Canada Николя Латифи Williams 41 1.781 0.063
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren 36 1.794 0.013
16 France Эстебан Окон Alpine 37 1.833 0.039
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas 33 2.129 0.296
18 Germany Мик Шумахер Haas 35 2.314 0.185
19 United Kingdom Джордж Расселл Williams 35 2.353 0.039
20 Monaco Шарль Леклер Ferrari 4 7.131 4.778
Полные результаты
 

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Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Кирилл Качнов

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