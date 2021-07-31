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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Перес: Болид недостаточно стабилен в среднескоростных поворотах

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, главный редактор

По словам мексиканца, уик-энд складывается для него непросто – и все же, днем в субботу пилоту удалось добиться определенного прогресса

Перес: Болид недостаточно стабилен в среднескоростных поворотах

Квалификация Гран При Венгрии сложилась для Серхио Переса не слишком удачно. С одной стороны, мексиканец выполнил программу-минимум, став 4-м и не пропустив вперед никого из представителей команд-середняков. С другой, в третьем сегменте Перес смог совершить только одну попытку: во второй он не успел уйти на быстрый круг из-за нерасторопности соперников после выезда из боксов.

После завершения квалификации пилот немного рассказал о проблемах, которые ему приходилось решать по ходу венгерского этапа.

«Этот уик-энд проходит непросто – в этих условиях непросто выжать из машины максимум. Вчера было очень жарко, и у нас были одни сложности – сегодня в других условиях сложности были другими. И на протяжении всех выходных сложно добиться от машины нужного поведения.

Речь идет о балансе машины. Она ведет себя нужным образом не на всех участках трассы – в частности, труднее всего приходится в среднескоростных поворотах. Там есть некая нехватка стабильности в поведении болида. Во многом это связано с достаточно высокой температурой воздуха и асфальта и сегодня, и вчера.

Но при этом, по ощущениям, у меня получилось добиться определенного прогресса по ходу квалификации. На мой взгляд, удалось сделать кое-какие шаги в нужном направлении. Поэтому очень жаль, что не хватило времени на еще одну попытку в третьем сегменте».

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