Перес: Болид недостаточно стабилен в среднескоростных поворотах
По словам мексиканца, уик-энд складывается для него непросто – и все же, днем в субботу пилоту удалось добиться определенного прогресса
Квалификация Гран При Венгрии сложилась для Серхио Переса не слишком удачно. С одной стороны, мексиканец выполнил программу-минимум, став 4-м и не пропустив вперед никого из представителей команд-середняков. С другой, в третьем сегменте Перес смог совершить только одну попытку: во второй он не успел уйти на быстрый круг из-за нерасторопности соперников после выезда из боксов.
После завершения квалификации пилот немного рассказал о проблемах, которые ему приходилось решать по ходу венгерского этапа.
«Этот уик-энд проходит непросто – в этих условиях непросто выжать из машины максимум. Вчера было очень жарко, и у нас были одни сложности – сегодня в других условиях сложности были другими. И на протяжении всех выходных сложно добиться от машины нужного поведения.
Речь идет о балансе машины. Она ведет себя нужным образом не на всех участках трассы – в частности, труднее всего приходится в среднескоростных поворотах. Там есть некая нехватка стабильности в поведении болида. Во многом это связано с достаточно высокой температурой воздуха и асфальта и сегодня, и вчера.
Но при этом, по ощущениям, у меня получилось добиться определенного прогресса по ходу квалификации. На мой взгляд, удалось сделать кое-какие шаги в нужном направлении. Поэтому очень жаль, что не хватило времени на еще одну попытку в третьем сегменте».
Читайте также:
Предыдущая новость
Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Следующая новость
Мазепин об аварии напарника: В Ф1 стены надвигаются очень быстро