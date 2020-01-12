Перес: Без побед уйду из Ф1 после 2022 года
Мексиканский пилот готов завершить карьеру через три года, но все еще надеется на прогресс Racing Point.
В 2019 году Серхио Перес продлил контракт с Racing Point сразу на три года. 29-летний мексиканец отметил, что надеется на прогресс команды при смене технического регламента, но если этого не произойдет, он готов завершить карьеру по окончании контракта.
«Смена правил дарит мне надежду, – сказал Перес. – И я знаю, что происходит в команде. Я понимаю, что должен быть реалистом. Я не могу попасть в Mercedes или Ferrari, так что сейчас у меня фантастическая команда. Многие пилоты хотели бы оказаться здесь, особенно учитывая, что происходит за закрытыми дверями.
Но понятно, что это будет мой десятый год в Формуле 1, и если все продолжится как сейчас, я не представляю, что продолжу выступать после 2022 года. Три года в Ф1 проходят очень быстро. Я очень оптимистичен, готов бороться за победы и все остальное».
При этом Перес уверен, что Racing Point не станет мешать ему перейти в топ-команду, если представится возможность: «Я так давно в этой команде, что она действительно стала моим вторым домом. Так что не думаю, что кто-то будет радоваться сильнее, чем они, если меня позовут в топ-команду. Уверен, что они дали бы мне шанс. Но если такого шанса и не будет, то у меня фантастическая команда. Так почему бы и не остаться надолго, уверен, что буду здесь успешен».
Дополнительная информация: Пабло Элизальде
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
Перес: Без побед уйду из Ф1 после 2022 года
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