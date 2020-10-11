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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Машина безопасности оставила Переса без подиума

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Машина безопасности оставила Переса без подиума
Автор:
, Ответственный редактор

Мексиканец рассчитывал в концовке Айфельского Гран При навязать борьбу Даниэлю Риккардо, но не получил этой возможности

Серхио Перес стартовал на «Нюрбургринге» с девятого места, но по ходу гонки добился ощутимого прогресса, став уже к 17-му кругу четвертым. Впереди, в зоне подиума, был Даниэль Риккардо из Renault – по словам Переса, его тактика позволяла нагнать соперника и навязать ему борьбу, но все испортил выезд машины безопасности после схода Ландо Норриса на 45-м круге. 

«Мы были [с Риккардо] совсем близко, – объяснил Серхио в эфире Sky Sports. – Без автомобиля безопасности у нас был совершенно реальный шанс [финишировать на третьем месте]. Я быстро догонял Даниэля, машина ехала отлично, резиной Medium я тоже был очень доволен. Думаю, под конец дистанции мы оказались бы совсем рядом, но тут выехала машина безопасности. 

Мы не поехали в боксы на первом же круге, но затем я спросил команду, уверены ли они в этом выборе. Мне казалось, что в таких условиях уже не получится заставить изношенную резину вновь работать после рестарта. К счастью, мы провели пит-стоп [круг спустя, не потеряв четвертую позицию]». 

На вопрос, не считает ли он, что стоило все же остаться на трассе третьим и пробовать сдержать Риккардо на оставшихся кругах, Перес ответил отрицательно: «Нет, мы бы не справились после рестарта. В такую холодную погоду это едва ли получилось бы».

Также Серхио похвалил своего напарника на «Нюрбургринге» Нико Хюлькенберга, который экстренно заменил приболевшего Лэнса Стролла и пробился в воскресенье с 20-го на восьмое место. 

«Такие дни, как сегодня, и решают судьбу сезонов, – объяснил мексиканец. – Мы ожидали слабого выступления, но команда отлично разобралась с условиями на трассе. А ведь они были совсем не такими, как прежде. Так что это был важный день, и мое почтение Нико, потому что он фантастически справился с работой и принес очки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Пилоты Серхио Перес
Команды Racing Point
Автор Александр Кабановский

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