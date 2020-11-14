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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Перес: Асфальт в Стамбуле – как пол на моей кухне

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Перес: Асфальт в Стамбуле – как пол на моей кухне
Автор:
, Главный редактор

Многим скользкий асфальт «Инстанбул-парка» напомнил лед – а мексиканский пилот подумал скорее о мраморе

Нехватка сцепления с покрытием по ходу пятничных тренировок Гран При Турции сделала вечерние интервью гонщиков Формулы 1 весьма эмоциональными. Самым ярким комментарием стали слова Льюиса Хэмилтона, назвавшего состояние асфальта турецкой трассы «Дерьмом с большой буквы Д» – в то время как другие пилоты использовали более традиционные сравнения с ездой по льду или пилотажем дрифт-кара. При этом на общем фоне выделился Серхио Перес, использовавший «интерьерные» ассоциации.

«Когда я в четверг отправился на прогулку по трассе, асфальт был таким скользким, что на ощупь казался чем-то вроде мрамора, – рассказал мексиканец журналистам. – Так что, ты как будто по полу своей кухни катаешься. Очень скользко – и очень тяжело.

Все это зачеркивает весь восторг, который раньше можно было испытать на этой трассе. Не дает тебе почувствовать удовольствие от того, на что тут способны машины нынешнего поколения. С другой стороны, я считаю, что и в субботу, и особенно в воскресенье у нас еще будет немало возможностей проявить себя.

 Да, Ferrari в тренировках была весьма сильна. Но я думаю, что по темпу на длинных сериях мы вполне можем сравняться с ними или даже опередить. Так что, в целом воспринимаю ситуацию с оптимизмом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Серхио Перес
Автор Кирилл Качнов

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