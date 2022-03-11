Перес объяснил свой разворот экспериментами с аэродинамикой

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До конца заездов в Сахирк оставалось всего несколько минут, и во многих командах готовились провести тренировку квалификационных попыток, когда Red Bull Серхио Переса закрутило в восьмом повороте. После выезда в гравий пилот попробовал вернуться на асфальт, но колеса забуксовали и зарылись в камешках.

Судьи вывесили красные флаги, а вскоре объявили, что сессия возобновлена не будет.

По скорости Перес остался только десятым, однако преодолел за день 138 кругов – это рекорд не только среди всех пилотов: даже те команды, где гонщики менялись во время обеденной паузы, остались позади по пройденной дистанции.

«День вышел продуктивным, – рассказал мексиканец пресс-службе Ф1. – Много кругов, много данных. Эта трасса отличается [от "Каталуньи", где прошли первые тесты], тут машины ведут себя совсем иначе. Так что было здорово найти здесь верный ритм, разобраться с другими вопросами.

Под конец дня мы попробовали кое-что экспериментальное в аэродинамике, а из-за отработки режима VSC шины остыли. Так что я потерял контроль над машиной, вот такая история. Всем пришлось закончить работу досрочно, так что я дал им возможность побольше отдохнуть».

Говоря о планах Red Bull на остаток тестов, пилот отметил: «У нас уже очень много информации. Надо поработать с ней – надеюсь, в пятницу Макс [Ферстаппен] сможет продвинуться еще на пару шагов вперед. Ну а в заключительный день будем окончательно разбираться с машиной.

В Барселоне осе определялось поведением передка. Думаю, это из-за того, что было холодно. Здесь, в Бахрейне, самая абразивная трасса в календаре, так что баланс автоматически смещается назад. Думаю, работа здесь очень полезна во всех отношениях».

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию тестов в Сахире.