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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Перес предсказал сложности в квалификации из-за трафика

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению мексиканца, конфигурация трассы в Джидде поставит перед пилотами и командами сложные задачи в споре за стартовые позиции

Перес предсказал сложности в квалификации из-за трафика

По итогам первого дня этапа Ф1 на новой трассе в Саудовской Аравии пилот Red Bull Серхио Перес показал девятый результат. Как рассказал сам мексиканец, это далеко не предел возможностей его машины.

Также он похвалил быструю городскую трассу на берегу Красного моря, но отметил, что в субботней квалификации – особенно в ее первом сегменте – здесь можно ожидать сложности из-за помех от более медленных пилотов. Уже в тренировках фактор трафика проявил себя.  

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Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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