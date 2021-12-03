Перес предсказал сложности в квалификации из-за трафика

По итогам первого дня этапа Ф1 на новой трассе в Саудовской Аравии пилот Red Bull Серхио Перес показал девятый результат. Как рассказал сам мексиканец, это далеко не предел возможностей его машины.

Также он похвалил быструю городскую трассу на берегу Красного моря, но отметил, что в субботней квалификации – особенно в ее первом сегменте – здесь можно ожидать сложности из-за помех от более медленных пилотов. Уже в тренировках фактор трафика проявил себя.

«Мне понравилось, – поделился Перес впечатлениями в эфире Sky Sports. –Трасса быстрая, повороты перетекают один в другой. Езда здесь доставляет настоящее удовольствие. Но уже ясно, что тут важно будет оказаться в правильном месте и избежать трафика.

В самом конце сессии, когда все были на мягкой резине, мы уже увидели, что все может оказаться очень сложно.

Проехать в [первом сегменте] квалификации чистый круг будет непросто.

Но прежде мы должны проанализировать сегодняшние данные. Думаю, до завтра получится заметно прибавить. Надеюсь, мы отыщем верный баланс и необходимый темп, чтобы завтра претендовать на самые высокие позиции».

Говоря о возможности отыграть позиции в гонке, он добавил: «Думаю, гонка получится интересной. Сегодня на примере аварии Шарля [Леклера] мы увидели, что может случиться, если ты допустишь ошибку. Она может стоить очень дорого, потому желательно как можно лучше подготовиться к гонке.

Пока у нас не было возможности проехать достаточно длинную серию кругов, чтобы собрать данные. Впрочем, гонка длинная, и в ней может произойти что угодно».

Дополнительная информация: Гайдн Кобб