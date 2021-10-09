Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило
Разворот по ходу первого сегмента оставил гонщика Red Bull без свежего комплекта в финале
Серхио Перес показал в квалификации Гран При Турции седьмой результат, уступив полсекунды своему напарнику Максу Ферстаппену. Мексиканец по-прежнему проигрывает внутрикомандные дуэли – и на этот раз объяснил свой результат ошибкой в начале сессии, которая привела к повреждению комплекта шин.
«Потерять его в первом сегменте было не слишком здорово, – сказал Серхио в эфире Sky Sports. – В итоне на финал у нас остался всего один свежий комплект. Но когда мы поставили его, то даже не смогли улучшить время, показанное ранее на использованных шинах».
Он добавил: «Возможно, мы не все сделали верно с настройками переднего крыла.На новых шинах сцепление задних колес было очень высоким, но из-за недостатка поворачиваемости я просто не смог показать хорошее время».
Перес отметил, что после сложной пятницы команда смогла добиться существенного прогресса, потому он рассчитывает на прогресс в гонке.
Читайте также:
Предыдущая новость
Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Следующая новость
Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять