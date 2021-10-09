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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило

Автор:
, Ответственный редактор

Разворот по ходу первого сегмента оставил гонщика Red Bull без свежего комплекта в финале

Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило

Серхио Перес показал в квалификации Гран При Турции седьмой результат, уступив полсекунды своему напарнику Максу Ферстаппену. Мексиканец по-прежнему проигрывает внутрикомандные дуэли – и на этот раз объяснил свой результат ошибкой в начале сессии, которая привела к повреждению комплекта шин.

«Потерять его в первом сегменте было не слишком здорово, – сказал Серхио в эфире Sky Sports. – В итоне на финал у нас остался всего один свежий комплект. Но когда мы поставили его, то даже не смогли улучшить время, показанное ранее на использованных шинах».

Он добавил: «Возможно, мы не все сделали верно с настройками переднего крыла.На новых шинах сцепление задних колес было очень высоким, но из-за недостатка поворачиваемости я просто не смог показать хорошее время».

Перес отметил, что после сложной пятницы команда смогла добиться существенного прогресса, потому он рассчитывает на прогресс в гонке.

Серхио Перес будет стартовать в воскресенье шестым после перестановки Льюиса Хэмилтона назад за замену мотора.

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Дополнительная информация: Меган Уайт
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