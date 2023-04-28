Перес не придал значения ошибке в квалификации

Пятничная сессия Гран При Азербайджана принесла гонщикам Red Bull две позиции в первой тройке, однако ни Максу Ферстаппену, нм Серхио Пересу на этот раз не удалось угнаться за Шарлем Леклером из Ferrari.

Перес, который будет стартовать третьим, допустил ошибку в третьем повороте решающего круга и потерял на этом как минимум одну десятую. Несмотря на это, мексиканец не стал горевать после окончания заездов.

«Было очень трудно, – объяснил он. – Думаю, команда отлично справилась с работой, потому я немного расстроен третьим результатом – машина была способна на большее.

Мы заранее знали, что Ferrari будет для нас главной угрозой. Как по мне, Шарль отлично справился. А вот мой круг оказался не самым чистым.

Но если и есть трасса, где мы сможем сражаться в гонке, то это здесь».

Он добавил: «Нашу задачу усложнили красные флаги в первом сегменте. Из-за них пришлось несколько раз выезжать на одном и том же комплекте шин, так как ты никогда не хочешь тратить в первом сегменте лишнюю резину.

Из-за этого возникли сложности с прогревом. Кроме того, нужно было почти без тренировок сделать все безошибочно».

В 2021 году Перес стартовал в Баку третьим и смог выиграть свою первую гонку в составе Red Bull.