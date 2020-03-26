Коронавирус и гонки
«Переписываюсь с Себом в 3 ночи – а он улетает». Грожан об отъезде Феттеля из Мельбурна
Пилот Haas узнал об отмене старта сезона от соперника, который ночью поехал в аэропорт
Гран При Австралии официально отменили за несколько часов до старта первой тренировки. По слухам, Кими Райкконен и Себастьян Феттель покинули Мельбурн еще до того, как было окончательно решено не проводить этап. Эту историю подтвердил пилот Haas Ромен Грожан – Феттель рассказал ему о своем отъезде, когда француз еще не знал об отмене этапа.
«Конечно, в четверг было много слухов, из-за чего мне было трудно уснуть, – сказал Грожан в интервью блогеру Киму Ильману. – В три часа ночи я переписывался с Себастьяном Феттелем и спросил, почему он до сих пор не спит. И он ответил, что едет в аэропорт. Я такой: «Что?!» Я еще не слышал официального объявления. Но он сказал, что команда его отпустила».
Из-за эпидемии уже перенесли первые восемь Гран При сезона-2020. По мнению Грожана, это было сделано верно: «Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация, но сейчас есть вещи, гораздо более важные, чем гонки. Однако странно быть дома в это время года. Такого никогда не было».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Ромен Грожан В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Переписываюсь с Себом в 3 ночи – а он улетает». Грожан об отъезде Феттеля из Мельбурна
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