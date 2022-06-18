Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи

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По ходу главной субботней сессии Ф1 в Монреале лишь один пилот отважился выехать на подсыхающую трассу на сликах – Джордж Расселл поставил состав Soft для финальной попытки в третьем сегменте.

Однако риск не оправдался: едва начав быстрый круг, британец закрутился во втором повороте и задел ограждение задней частью машины. Не умев улучшить прежнее время, гонщик Mercedesбудет начинать гонку с восьмой позиции, тогда как его напарник Льюис Хэмилтон на промежуточной резине стал четвертым.

Расселл объяснил, что «он здесь не для того, чтобы оставаться третьим или четвертым».

«Сегодня машина ехала хорошо, – сказал он на медиа-сессии. – Я знал, что сухая траектория уже видна, но достаточно одного поворота, чтобы все потерять. Со мной это случилось уже в первом и втором поворотах.

Год назад в Сочи я стал одним из всего трех пилотов, кто [на подсыхающем асфальте] перешел с промежуточных шин на слики – и тогда квалифицировался третьим, выступая за Williams.

Так что да, риск был высок, но и получить тоже можно было многое. Сегодня не вышло, но гонка завтра».

Джордж Расселл, Williams FW43B, после квалификации Гран При России 2021 года Фото: FIA Pool

Гонщик добавил: «Я хорошо прогрел шины и думал, что решающий круг мог стать по-настоящему быстрым. Но порой все получается не настолько прямолинейно.

Но я все равно рад, что попробовал, так как наш план мог и сработать. В итоге я восьмой, и это тоже не конец света».

Расселл признался, что рассматривал возможность после единственного разгонного круга на сликах вернуться в боксы, вновь поставить промежуточную резину и выехать на трассу. В этом случае он успевал улучшить свое время.

«Но нет, так не пойдет, – объяснил пилот. – Честно, я бы больше сожалел, если бы сделал так и стал третьим или четвертым, но не попробовал слики. Так уж устроен наш спорт».