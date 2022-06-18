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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи

Гонщик Mercedes объяснил, почему ничуть не сожалеет о рискованном решении в квалификации Гран При Канады

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Адам Купер
Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи
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По ходу главной субботней сессии Ф1 в Монреале лишь один пилот отважился выехать на подсыхающую трассу на сликах – Джордж Расселл поставил состав Soft для финальной попытки в третьем сегменте. 

Однако риск не оправдался: едва начав быстрый круг, британец закрутился во втором повороте и задел ограждение задней частью машины. Не умев улучшить прежнее время, гонщик Mercedesбудет начинать гонку с восьмой позиции, тогда как его напарник Льюис Хэмилтон на промежуточной резине стал четвертым. 

Расселл объяснил, что «он здесь не для того, чтобы оставаться третьим или четвертым».

«Сегодня машина ехала хорошо, – сказал он на медиа-сессии. – Я знал, что сухая траектория уже видна, но достаточно одного поворота, чтобы все потерять. Со мной это случилось уже в первом и втором поворотах. 

Год назад в Сочи я стал одним из всего трех пилотов, кто [на подсыхающем асфальте] перешел с промежуточных шин на слики – и тогда квалифицировался третьим, выступая за Williams.  

Так что да, риск был высок, но и получить тоже можно было многое. Сегодня не вышло, но гонка завтра».

Джордж Расселл, Williams FW43B, после квалификации Гран При России 2021 года

Джордж Расселл, Williams FW43B, после квалификации Гран При России 2021 года

Фото: FIA Pool

Гонщик добавил: «Я хорошо прогрел шины и думал, что решающий круг мог стать по-настоящему быстрым. Но порой все получается не настолько прямолинейно. 

Но я все равно рад, что попробовал, так как наш план мог и сработать. В итоге я восьмой, и это тоже не конец света».

Расселл признался, что рассматривал возможность после единственного разгонного круга на сликах вернуться в боксы, вновь поставить промежуточную резину и выехать на трассу. В этом случае он успевал улучшить свое время. 

«Но нет, так не пойдет, – объяснил пилот. – Честно, я бы больше сожалел, если бы сделал так и стал третьим или четвертым, но не попробовал слики. Так уж устроен наш спорт». 

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