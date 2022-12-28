«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
В последнее время британца стали называть кандидатом в напарники Макса Ферстаппена. Том Коронель объяснил связанные с этим риски
Ферстаппен останется в Милтон-Кинсе как минимум до конца 2028 года – недавно они с командой в очередной раз продлили контракт. В ближайшее время вместе с голландцем будет выступать Серхио Перес, однако тому в январе исполнится 33 года. Понятно, что Кристиан Хорнер с доктором Марко уже сейчас размышляют, кто в будущем заменит мексиканского пилота.
В паддоке в последнее время появились слухи, что «Быки» всерьез присматриваются к Ландо Норрису. Талант и скорость гонщика не вызывают сомнений, а его нынешнее соглашение с McLaren рассчитано до конца 2025 года.
Разумеется, сейчас сложно предсказывать, каким будет расклад сил в Ф1 через два-три года – тем более, что с сезона-2026 сменится регламент на силовые установки.
Но нет сомнений, что Ферстаппен в любом случае останется лидером Red Bull.
Пилот Туринга и популярный телеэксперт Том Коронель напомнил, что попытки угнаться за Максом уже дорого обошлись Пьеру Гасли и Алексу Элбону (а также в значительной степени Даниэлю Риккардо) – всем им пришлось покинуть RBR из-за слишком высокого уровня напарника.
«Стоит ли Ландо переходить в команду к Максу? Нет, – объяснил Коронель. – Там с ним случится то же, что со всеми остальными до него. Рядом с Максом твоя карьера просто заканчивается.
Наоборот, Ландо было бы правильно не переходить в Red Bull и дожидаться другого предложения. На самом деле, сейчас он действует именно так».
Норрис завершил прошедший сезон Ф1 на седьмом месте, уступив в таблице лишь соперникам из трех топ-команд. Лучшим результатом британца стал подиум в Имоле.
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