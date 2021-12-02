Предпоследний этап Формулы 1 станет шагом в неизвестность для всех его участников. Их ждет уик-энд на трассе, которая одновременно является быстрой и городской. Она включает наибольшее число поворотов в нынешнем сезоне – 27, – а по общей протяженности уступает только кольцу в Спа. При этом средняя скорость, если верить расчетам, может превысить 250 км/ч.

Предстоящая гонка будет очень важной в плане борьбы за титул. Схватка Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона вступила в решающую фазу, потому их командам важно как можно лучше подготовиться к предстоящему выступлению.

На этот раз их ждет необычная трасса. Мы привыкли, что на городских улицах пилотов обычно ждет череда 90-градусных поворотов, но в этот раз все будет совершенно иначе: 27 поворотов, протяженность 6174 метра и средняя скорость выше 250 км/ч. Ничего подобного в истории чемпионата мира еще не было.

Строительство городской трассы в Джидде

Какие же детали уже сейчас известны про новую трассу? Если опираться на данные, полученные на симуляторах, то самым жестким будет торможение в заключительном 27-м повороте. К нему пилоты будут набирать 317 км/ч, а к апексу замедляться до ста с небольшим. Перегрузка достигнет 4,3g.

По оценкам специалистов Brembo, в целом нагрузка на тормоза в Джидде будет средней. Гонщиками предстоит нажимать на левую педаль на протяжении 14% круга. Время поула должно составить минуту и 28 секунд.

Трасса в Джидде Фото: Формула 1

Еще одной особенностью кольца в Джидде будет почти полное отсутствие зон безопасности. Практически на всем протяжении гоночный асфальт с обеих сторон обступают бетонные отбойники. С одной стороны, это обещает отсутствие проблем с соблюдением границ трассы, но с другой – каждая ошибка может иметь самые неприятные последствия.

Pirelli в этот раз привезет на Гран При составы шин C2, C3, C4 – итальянцы решили не брать самые жесткие слики, как обычного делают на новых трассах. При этом, по их оценке, самую большую нагрузку резина будет испытывать в 13-м повороте. Там поверхность трассы имеет наклон 12 градусов к горизонту, в боковая перегрузка превысит 4g. Если говорить о торможениях, то в Pirelli выделили первый поворот, где ожидают 4,5g.

Строительство городской трассы в Джидде

Нет сомнений, что у трассы в Джидде есть все составляющие, чтобы подарить болельщикам яркий спектакль. Пока сложно сказать, кому из двух претендентов на титул она подойдет лучше, однако в теории «супермотор» Mercedes должен стать для Льюиса Хэмилтона серьезным козырем.

Впрочем, одной небольшой помарки на пыльном пятничном асфальте может хватить, чтобы отправить машину в стену и перечеркнуть все предварительные расклады.

Ждать осталось недолго.

Строительство городской трассы в Джидде