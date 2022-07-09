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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Перегрев шин помешал Сайнсу продолжить дуэль с Леклером

Гонщики Ferrari несколько кругов красиво сражались между собой, но потом испанец стал отставать от напарника

Перегрев шин помешал Сайнсу продолжить дуэль с Леклером
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Спринтерская гонка в Шпильберге закончилась победой Макса Ферстаппена. Он начинал борьбу с поула и удержал первую позицию, но перед третьим поворотом пилота Red Bull попробовал атаковать Карлос Сайнс из Ferrari. 

Попытка испанца не принесла успеха – он поздно затормозил на внешнем радиусе, потерял темп и в итоге пропустил своего напарника Шарля Леклера. После этого на протяжении нескольких кругов два пилота на алых машинах вели красивую борьбу между собой. Сайнс несколько раз предпринимал попытки обгона, но не добился успеха. 

После этого он стал отставать от партнера по команде и в итоге уступил ему почти четыре секунды. 

«Я здорово стартовал и провел несколько хороших сражений – с Максом в третьем повороте, с Шарлем в том же третьем повороте, а потом и еще, – рассказал Сайнс после финиша. – Это здорово, такими и должны быть хорошие гонки.

А потом, когда я был за Шарлем, у меня перегрелись шины, так что пришлось чуть сбросить, чтобы остудить их и просто закончить гонку». 

Говоря о соперничестве с Ферстаппеном, он добавил: «Нам надо найти прибавку в темпе, так как в начале гонки Макс выглядел очень сильно. Потом мы стали догонять его.

Завтра нас ждет более долгая гонка с использованием разных составов. Думаю, в ней возможно все. Важно, что мы в борьбе, потому снова попробуем превзойти Макса».

По мнению Леклера, в главной гонке очень важным будет старт.

«В этот раз не все было просто, – сказал монегаск. – Поначалу мы экономили, а Макс ехал очень быстро. Он атаковал с самого начала. Я же пробовал контролировать состояние шин, чтобы прибавить под конец. И мне удалось сокращать отставание.

Надеюсь, завтра в гонке я смогу хорошо стартовать, чтобы оказать на Макса более серьезное давление».

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