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Переговоры с Сенной и дуэт Айртона с Шумахером. Ди Монтедземоло поделился тайнами Ferrari

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Переговоры с Сенной и дуэт Айртона с Шумахером. Ди Монтедземоло поделился тайнами Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
5 апр. 2020 г., 07:48

Многолетний глава Скудерии вспомнил события середины 90-х, о которых никто не знал из-за трагической гибели бразильского Волшебника в Имоле

Выиграв все три своих титула с McLaren-Honda, Айртон Сенна вынужден был искать другую команду, когда японские мотористы решили покинуть Формулу 1 в конце 1992 года. Он перешел в Williams, но уже третья гонка за новый коллектив закончилась для бразильского пилота смертельной аварией на Гран При Сан-Марино.

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Между тем, как рассказал Лука ди Мондедземоло, вся история Формулы 1 могла бы получиться другой без трагедии в Имоле. Итальянец, в ту пору руководивший Ferrari, на тот момент уже вел активные переговоры с Айртоном, которому не понравилось работать с Williams.

«Он приезжал ко мне в Болонью в среду перед тем Гран При, – признался ди Монтедземоло в интервью Sky Italia. – Он сказал, что хочет выступать за Ferrari, что готов подписать любой контракт. Он стремился поскорее расстаться с Williams. 

Мы договорились детально обсудить все после Имолы. А затем случилось то, что случилось».

Говоря о том, как переход Сенны мог бы сказаться на Скудерии, бывший босс команды добавил: «Он стал бы последним недостающим элементом, сделал бы то, что позднее удалось Михаэлю [Шумахеру]».

Как известно, немецкий пилот начал выступления за Ferrari в 1996 году – они вместе с командой прогрессировали несколько сезонов, а затем надолго стали безоговорочными лидерами Ф1. 

Однако, по мнению ди Монтедземоло, если бы Сенна перешел в Маранелло еще в 1995-м, то места в команде для Шумахера уже не нашлось бы.  

«Это кажется замечательной идеей, но мы бы выстрелили сами себе в ногу, если бы попробовали сделать так, – сказал он, рассуждая о возможном выступлении Айртона и Михаэля за рулем алых машин. – Это было бы в центре внимания, но не пошло бы на пользу Ferrari.

Когда у вас две звезды равного калибра, вы не победите».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Айртон Сенна В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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