Переговоры Льюиса с Ferrari – спектакль? Марко объяснил
Советник Red Bull рассказал, что на самом деле стоит за встречей Хэмилтона с боссом Скудерии.
По ходу всего прошедшего сезона Формулы 1 в прессе циркулировали слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari. Они подкреплялись информацией о встрече британского гонщика с президентом Ferrari Джоном Элканном, и словами боссов Скудерии об интересе к Хэмилтону.
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В конце года Motorsport Network собрал серию тезисов и предложил прокомментировать их Хельмуту Марко. Один из тезисов звучал так: «Встреча Льюиса Хэмилтона с Джоном Элканном является частью спектакля. Они с Тото Вольфом хотят таким образом создать Ferrari проблемы».
Марко, будучи одним из самых информированных инсайдеров в Ф1, с этим предположением соглашаться не стал.
«Я так не думаю, – сказал он. – Речь идет о новых контрактах. И если Льюис встречался с главным боссом Ferrari, это весомый аргумент в финансовых переговорах [с Mercedes]. Это политическая игра Формулы 1. Все делается на высшем уровне».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Переговоры Льюиса с Ferrari – спектакль? Марко объяснил
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