Переговоры Льюиса с Ferrari – спектакль? Марко объяснил

По ходу всего прошедшего сезона Формулы 1 в прессе циркулировали слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari. Они подкреплялись информацией о встрече британского гонщика с президентом Ferrari Джоном Элканном, и словами боссов Скудерии об интересе к Хэмилтону.

В конце года Motorsport Network собрал серию тезисов и предложил прокомментировать их Хельмуту Марко. Один из тезисов звучал так: «Встреча Льюиса Хэмилтона с Джоном Элканном является частью спектакля. Они с Тото Вольфом хотят таким образом создать Ferrari проблемы».

Марко, будучи одним из самых информированных инсайдеров в Ф1, с этим предположением соглашаться не стал.

«Я так не думаю, – сказал он. – Речь идет о новых контрактах. И если Льюис встречался с главным боссом Ferrari, это весомый аргумент в финансовых переговорах [с Mercedes]. Это политическая игра Формулы 1. Все делается на высшем уровне».