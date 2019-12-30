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Формула 1 / Новость

Переговоры Льюиса с Ferrari – спектакль? Марко объяснил

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Переговоры Льюиса с Ferrari – спектакль? Марко объяснил
Автор:
30 дек. 2019 г., 09:00

Советник Red Bull рассказал, что на самом деле стоит за встречей Хэмилтона с боссом Скудерии.

По ходу всего прошедшего сезона Формулы 1 в прессе циркулировали слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Ferrari. Они подкреплялись информацией о встрече британского гонщика с президентом Ferrari Джоном Элканном, и словами боссов Скудерии об интересе к Хэмилтону.

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В конце года Motorsport Network собрал серию тезисов и предложил прокомментировать их Хельмуту Марко. Один из тезисов звучал так: «Встреча Льюиса Хэмилтона с Джоном Элканном является частью спектакля. Они с Тото Вольфом хотят таким образом создать Ferrari проблемы».

Марко, будучи одним из самых информированных инсайдеров в Ф1, с этим предположением соглашаться не стал.

«Я так не думаю, – сказал он. – Речь идет о новых контрактах. И если Льюис встречался с главным боссом Ferrari, это весомый аргумент в финансовых переговорах [с Mercedes]. Это политическая игра Формулы 1. Все делается на высшем уровне».

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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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