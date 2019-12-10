Перед стартом сезона Марко обещал пять побед Red Bull. А теперь объяснил, почему не вышло

Накануне старта сезона-2019 Хельмут Марко заявил, что Red Bull должна превзойти прошлогодний результат и выиграть как минимум пять гонок (хотя позже руководитель RBR Кристиан Хорнер назвал это личным взглядом Марко, а не командной целью).

Но в итоге добиться этой цели не удалось, «быки» сумели выиграть только три раза – стараниями Макса Ферстаппена. Две победы были завоеваны до летнего перерыва, что давало хороший прогноз на вторую половину сезона, однако затем последовал только один успех в Бразилии.

Теперь по окончании сезона Марко объяснил, почему добиться пяти побед не удалось. Похоже, Хельмут остался недоволен прогрессом команды по ходу сезона.

«Мы не смогли реализовать наш потенциал. Пять побед были возможны, – цитирует Марко австрийская газета Kronen Zeitung. – Причинами этого были досадные обстоятельства. С одной стороны, различные аварии, с другой – шасси начало улучшаться только под конец сезона».