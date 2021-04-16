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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Перебои с радио и GPS подпортили командам Ф1 утреннюю сессию в Имоле

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, Главный редактор

Отсутствие звука в наушниках сказалось на безопасности заездов – а могло сказаться и на состоянии моторов

Перебои с радио и GPS подпортили командам Ф1 утреннюю сессию в Имоле

Одной из особенностей первой тренировки Гран При Эмилии-Романьи была нестабильная работа системы радиосвязи между машинами и командным мостиком – а также системы, которая снабжает команды GPS-данными о положении автомобилей на трассе.

В этой ситуации инженеры не могли предупреждать пилотов, которые ехали по трассе сравнительно медленно, о накатывавших сзади более быстрых гонщиках – поэтому именно проблемы с радиосвязью были названы одной из главных причин столкновения Серхио Переса и Эстебана Окона в середине сессии.

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Фото: Giorgio Piola

«У всех были проблемы, – рассказал на пресс-конференции в середине дня Гюнтер Штайнер. – Но, по крайней мере, все быстро поняли, что радио не работает ни у кого. Если пилот ехал быстро, он понимал, что едущего впереди медленного пилота никто не может предупредить – и это немного помогало».

Многие руководители коллективов отметили, что отсутствие радиосвязи подчеркнуло, насколько сильно команды полагаются на эту давно ставшую привычной технологию и насколько сильно меняется ход тренировок в ее отсутствие.

«Мы как будто ослепли, – привел яркое сравнение Маттиа Бинотто, возглавляющий Ferrari. – Ведь связь с пилотом во время заезда позволяет решать сразу несколько важных задач. Она важна и с точки зрения безопасности, и с точки зрения точности выполнения всех действий и процедур, и с точки зрения надежности.

К примеру, на этой стадии сезона мы используем одни и те же силовые установки и в гонке, и на тренировках [на более поздних стадиях, когда в ключевых заездах используются вторая или третья установки, в пятничных тренировках пилоты нередко продолжают ездить на старых моторах, использовавшихся в гонках ранее]. К ним, само собой, мы относимся особо бережно – и на любые отклонения от нормального режима работы надо реагировать очень быстро. А когда нет связи – реагировать невозможно».

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Причиной возникновения проблем было названо повреждение одного из задействованных оптоволоконных кабелей – проблема была решена в перерыве между сессиями.

Больше других от пятничных проблем с инфраструктурой логистикой пострадала команда Red Bull. Во-первых, ее пилот поучаствовал в упомянутом выше столкновении. Во-вторых, после того как по ходу второй тренировки Макс Ферстаппен был вынужден остановиться на трассе из-за поломки привода, эвакуатор с болидом RB16B на борту повез свой груз в боксы не по служебным дорожкам автодрома, а по прилегающим к трассе городским улицам. Это окончательно лишило команду шансов устранить поломку до конца сессии и вновь выпустить своего лидера на трассу.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Команды Ferrari , Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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