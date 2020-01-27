Пенске хочет вернуть Формулу 1 в Индианаполис
Легендарный автодром намерен потягаться с Майами за право проведения Гран При.
Легенда американского автоспорта Роджер Пенске хочет вернуть Гран При Формулы 1 в Индианаполис. В прошлом году Пенске выкупил легендарный Indianapolis Motor Speedway, где проходит гонка «500 миль Индианаполиса», и теперь хочет проводить там гонки Ф1, а также спорткаров. Однако, пока Пенске не ведет переговоры ни с какими сериями на этот счет, сообщает в твиттере корреспондент Associated Press Дженна Фрайер.
На данный момент Гран При США Формулы 1 проходит в Остине на «Трассе Америк». Слухи о втором Гран При в стране пошли сразу же, как Ф1 приобрела американская компания Liberty. Этап собираются проводить в Майами, однако недовольство местных жителей до сих пор не дает организаторам подписать договор.
Автодром Indianapolis Motor Speedway принимал Гран При Ф1 с 2000-го по 2007-й годы. Гонки проходили на трассе, совмещающий легендарный овал для «Indy 500» и внутренние секции автодрома.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Пенске хочет вернуть Формулу 1 в Индианаполис
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