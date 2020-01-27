Пенске хочет вернуть Формулу 1 в Индианаполис

Легенда американского автоспорта Роджер Пенске хочет вернуть Гран При Формулы 1 в Индианаполис. В прошлом году Пенске выкупил легендарный Indianapolis Motor Speedway, где проходит гонка «500 миль Индианаполиса», и теперь хочет проводить там гонки Ф1, а также спорткаров. Однако, пока Пенске не ведет переговоры ни с какими сериями на этот счет, сообщает в твиттере корреспондент Associated Press Дженна Фрайер.

На данный момент Гран При США Формулы 1 проходит в Остине на «Трассе Америк». Слухи о втором Гран При в стране пошли сразу же, как Ф1 приобрела американская компания Liberty. Этап собираются проводить в Майами, однако недовольство местных жителей до сих пор не дает организаторам подписать договор.

Автодром Indianapolis Motor Speedway принимал Гран При Ф1 с 2000-го по 2007-й годы. Гонки проходили на трассе, совмещающий легендарный овал для «Indy 500» и внутренние секции автодрома.