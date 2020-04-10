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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Аналитика

Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020

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Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
10 апр. 2020 г., 04:10

Машины нового сезона пока не проехали в рамках официальных этапов ни одного круга – и сейчас вместе с сотрудниками команд и болельщиками ждут возобновления гонок. А наши эксперты тем временем изучили всё самое интересное, что за прошедшую зиму подготовили конструкторы

Многие ожидали, что из-за скорого перехода на новый регламент конструкторы предпочтут действовать консервативно. Вместо этого мы уже на тестах увидели множество ярких новинок. 

И сейчас, пока мир гонок вместе с остальной планетой взял паузу из-за коронавируса, давайте еще раз рассмотрим все самые интересные решения. Разумеется, включая DAS, но вовсе не ограничиваясь этой системой. Где возможно, в материале приведены ссылки на более подробный разбор упомянутых решений. 

Механизмы двойного руления

Рулевое управление Mercedes F1 W11 с приводом системы DAS

Рулевое управление Mercedes F1 W11 с приводом системы DAS

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Безусловно, Mercedes стала автором главной сенсации. Чемпионы мира наглядно продемонстрировали, что остаются лидерами Ф1 в плане инноваций, оснастив свою машину механизмом контроля за положением передних колес.

Вытягивая руль на себя или утапливая его глубже в кокпит, Валттери Боттас с Льюисом Хэмилтоном прямо по ходу круга меняли угол схождения.

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Ferrari SF90 front detail

После этого события приняли лавинообразный оборот. Motorsport.com удалось выяснить, что в действительности возможность раздельного контроля за передними колесами появилась у Mercedes еще в прошлом году. Более того, переманив к себе нескольких инженеров из Брэкли, аналог смогли создать и в Ferrari.

Более раннее устройство, позволяющее оптимальным образом преодолевать повороты и бережнее расходовать резину, получило название PAS. Аббревиатура обозначает устройство дополнительной помощи при рулении. Благодаря наличию двух рулевых реек она дает возможность точнее настраивать углы Аккермана.

В 2020-м подобные решения используются уже тремя командами: помимо Mercedes и Ferrari PAS присутствует на машинах Haas. 

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Haas: и собственные идеи тоже

Упомянув команду Джина Хааса, рассмотрим повнимательнее заднюю часть ее машины. Здесь можно отыскать кое-что любопытное. Как известно, 2019-й прошел для Haas под знаком нестабильности и постоянных метаний между конфигурациями шасси – допустив в самом начале ошибку в направлении работы, почти весь остаток сезона команда потратила на ее исправление.

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Область диффузора Haas VF-20

Область диффузора Haas VF-20

Фото: Джорджо Пиола

Область днища в районе задних колес очень важна в плане стабильного поведения машины. Когда резина деформируется в поворотах под действием боковой нагрузки, меняется и форма завихрений воздуха. Из-за этого картина распределения турбулентности оказывается совсем не такой, как на прямых – что может существенно помешать работе диффузора. 

Именно поэтому команды размещают здесь множество небольших элементов для контроля за потоками. Это прорези разных форм и размеров, всевозможные бортики и крылышки. 

В Haas попробовали несколько разных вариантов по ходу сезона-2019, а к новому чемпионату продвинулись еще на шаг вперед. Между двумя небольшими бортиками у внутренней стороны колеса (они появились в Сильверстоуне) теперь сделаны несколько прорезей (показаны стрелками).

Это позволяет воздуху перетекать с верхней стороны днища вниз, помогая «закупоривать» диффузор и не пропускать к нему вредные завихрения.

Red Bull идет своим путем

Есть веские основания утверждать, что в Минтон-Кинсе узнали о системе PAS еще по ходу прошлого сезона. Это отлично иллюстрирует, насколько реально командам Ф1 сохранить хоть что-то в тайно. Однако взвесив все за и против, в Red Bull решили не задействовать раздельные рулевые рейки в новом чемпионате, предложив взамен нечто свое. 

Red Bull Racing RB 16 front suspension
Red Bull Racing RB15 front suspension

На RB16 реализована так называемая мультисвязанная подвеска. Вместо классического нижнего треугольника спереди используются два независимых рычага, задний из которых [2], кроме того, лежит в одной плоскости с рулевой тягой [3], обеспечивая выигрыш в аэродинамике.

В 2019-м команда уже экспериментировала с таким подходом, но тогда он касался верхнего рычага (показано для сравнения на иллюстрации выше). 

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Что касается рулевой рейки, то ее Red Bull перенесла на новое место – ближе к переднему фланцу шасси. Одновременно изменения коснулись и расположенного здесь же S-воздуховода.

Несмотря на совершенно иной подход, цель в данном случае точно та же, что и у Mercedes с Ferrari: снизить нагрузку на шины и повысить общую аэродинамическую эффективность.

Red Bull Racing RB16 middle fins
Red Bull Racing RB16 cooling detail

Одновременно в Red Bull поработали с тонкой настройкой аэродинамики в области верхнего воздухозаборника за головой пилота. Здесь появились вертикальные элементы на боковой защите кокпита и горизонтальная деталь чуть выше для стабилизации потоков (показаны красными стрелками).

Кроме того, в последний день тестов команда разместила рядом с точкой крепления Halo дополнительный воздухозаборник (показан синей стрелкой). Это средство повысить эффективность охлаждения RB16, если вдруг возникнет такая необходимость на жарких этапах.

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К слову, Ferrari тоже разместила в области верхнего воздухозаборника своей машины небольшие крылышки – правда, L-образной формы. Похожие использовала McLaren 15 лет назад, в сезоне-2005.

В случае Скудерии место для дополнительных элементов по бокам появилось благодаря очень узкому отверстию воздухозаборника. У Mercedes, использующей крупное отверстие для охлаждающего воздуха, для подобных крылышек просто нет достаточного пространства в рамках разрешенной регламентом области. 

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Главная находка McLaren

Детали переднего крыла McLaren MCL35

Детали переднего крыла McLaren MCL35

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В McLaren в сезоне-2020 уделили основное внимание переднему крылу. И его общая форма, и детали претерпели заметные изменения по сравнению с прошлым годом. Самые же зримые перемены коснулись горизонтального элемента с внешней стороны от торцевой пластины. 

В его задней части на MCL35 располагается L-образный бортик (показан стрелкой). Он перехватывает поток и создает градиент давления. Это позволяет направить протекающий по соседству воздух так, чтобы тот сместился в сторону внешней стороны колеса и помог гасить возникающие там завихрения. 

Alfa Roneo: пилоны двойного назначения 

Варианты пилонов заднего крыла Alfa Romeo C39

Варианты пилонов заднего крыла Alfa Romeo C39

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Alfa Romeo привезла на вторую сессию зимних тестов в Барселоне доработанное заднее крыло. Его пилоны стали значительно выше, чем прежде (показаны стрелкой).

Команда из Хинвиля грамотно прочитала регламент, найдя в креплениях крыла возможность получить аэродинамическое преимущество. 

Согласно правилам, пилоны можно размещать на расстоянии 100 мм от оси симметрии машины – это сделано, чтобы можно было крепить плоскость крыла на двух деталях вместо одной центральной. Конструкторов прельстила возможностью повысить стабильность машины в поворотах, сделав «лебединые шеи» пилонов более крупными. 

Большая поверхность нормализует протекание воздуха в сторону крыла, что добавляет эффективности. В команде BAR идейно схожий подход использовали еще в 2004 году. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джорджо Пиола

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Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

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