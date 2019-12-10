Патрик Хэд увидел плюс в ограничении свободы инженерных решений
Бывший инженер Ф1 Патрик Хэд отметил, что шаг в сторону уменьшения свободы в разработке машин является необходимым злом.
Недавно FIA и Ф1 раскрыла новые правила, которые войдут в силу с 2021 года и будут направлены на улучшение гонок.
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Создателям регламента пришлось пойти на компромисс. Он предполагает, что борьба на трассе будет более плотной, однако команды будут сильнее ограничены в областях, где они могут работать.
В то же время Патрик Хэд, который в качестве технического директора привел Williams ко многим чемпионским титулам, выразил сожаление, что инженерная задача будет приуменьшена. Но, по его мнению, такой шаг необходим.
Обсуждая новые правила на мероприятии Autosport Awards в Лондоне, Хэд сказал: «Я думаю, с определенной точки зрения, в инженерном плане, к сожалению, действительно будет регресс. Но в конечном счете автоспорт стал слишком дорогим. И разница между командами сверху и командами снизу слишком велика. Нам нужно, чтобы больше команд гонялись друг против друга.
Думаю, что создатели правил проделали хорошую работу. Я бы не стал говорить, что регламент обезличит [спорт], потому что, безусловно, умнейшие инженеры найдут способы и средства изменить ситуацию.
Но, конечно, свобода уже будет не та, какой я помню ее в те времена».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл
Патрик Хэд увидел плюс в ограничении свободы инженерных решений
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