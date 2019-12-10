Патрик Хэд увидел плюс в ограничении свободы инженерных решений

Недавно FIA и Ф1 раскрыла новые правила, которые войдут в силу с 2021 года и будут направлены на улучшение гонок.

Создателям регламента пришлось пойти на компромисс. Он предполагает, что борьба на трассе будет более плотной, однако команды будут сильнее ограничены в областях, где они могут работать.

В то же время Патрик Хэд, который в качестве технического директора привел Williams ко многим чемпионским титулам, выразил сожаление, что инженерная задача будет приуменьшена. Но, по его мнению, такой шаг необходим.

Обсуждая новые правила на мероприятии Autosport Awards в Лондоне, Хэд сказал: «Я думаю, с определенной точки зрения, в инженерном плане, к сожалению, действительно будет регресс. Но в конечном счете автоспорт стал слишком дорогим. И разница между командами сверху и командами снизу слишком велика. Нам нужно, чтобы больше команд гонялись друг против друга.

Думаю, что создатели правил проделали хорошую работу. Я бы не стал говорить, что регламент обезличит [спорт], потому что, безусловно, умнейшие инженеры найдут способы и средства изменить ситуацию.

Но, конечно, свобода уже будет не та, какой я помню ее в те времена».