Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Патрик Хэд увидел плюс в ограничении свободы инженерных решений

Поделились
Комментарии
Патрик Хэд увидел плюс в ограничении свободы инженерных решений
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
10 дек. 2019 г., 08:05

Бывший инженер Ф1 Патрик Хэд отметил, что шаг в сторону уменьшения свободы в разработке машин является необходимым злом.

Недавно FIA и Ф1 раскрыла новые правила, которые войдут в силу с 2021 года и будут направлены на улучшение гонок.

Читайте также:

Создателям регламента пришлось пойти на компромисс. Он предполагает, что борьба на трассе будет более плотной, однако команды будут сильнее ограничены в областях, где они могут работать.

В то же время Патрик Хэд, который в качестве технического директора привел Williams ко многим чемпионским титулам, выразил сожаление, что инженерная задача будет приуменьшена. Но, по его мнению, такой шаг необходим.

Обсуждая новые правила на мероприятии Autosport Awards в Лондоне, Хэд сказал: «Я думаю, с определенной точки зрения, в инженерном плане, к сожалению, действительно будет регресс. Но в конечном счете автоспорт стал слишком дорогим. И разница между командами сверху и командами снизу слишком велика. Нам нужно, чтобы больше команд гонялись друг против друга.

Думаю, что создатели правил проделали хорошую работу. Я бы не стал говорить, что регламент обезличит [спорт], потому что, безусловно, умнейшие инженеры найдут способы и средства изменить ситуацию.

Но, конечно, свобода уже будет не та, какой я помню ее в те времена».

Читайте также:

Следующая новость
Перед стартом сезона Марко обещал пять побед Red Bull. А теперь объяснил, почему не вышло

Предыдущая новость

Перед стартом сезона Марко обещал пять побед Red Bull. А теперь объяснил, почему не вышло

Следующая новость

Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP

Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

РАФ: В решении WADA есть важная для Сочи оговорка

2
Формула 1

Перед стартом сезона Марко обещал пять побед Red Bull. А теперь объяснил, почему не вышло

3
Формула 1

Все против Квята: кого читатели Motorsport.com чаще выбирали гонщиком дня

4
Формула 1

Принимают ли гонщики допинг? А если найдут?

5
Формула 1

Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP

31мин

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Технический анализ: как мотор Honda позволил Red Bull разогнаться до 345,6 км/ч
F1

Технический анализ: как мотор Honda позволил Red Bull разогнаться до 345,6 км/ч

Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP
F1

Взлет Квята и провал Риккардо. Что будет, если использовать в Ф1 очковую систему MotoGP

Патрик Хэд увидел плюс в ограничении свободы инженерных решений
F1

Патрик Хэд увидел плюс в ограничении свободы инженерных решений

Перед стартом сезона Марко обещал пять побед Red Bull. А теперь объяснил, почему не вышло
F1

Перед стартом сезона Марко обещал пять побед Red Bull. А теперь объяснил, почему не вышло

Слухи: Williams сделает Ниссани третьим пилотом
F1

Слухи: Williams сделает Ниссани третьим пилотом

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.