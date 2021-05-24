Парковка у бассейна. 22 фото аварии Леклера в Монако

Самым ярким инцидентом Гран При Монако стала авария Шарля Леклера на последних минутах квалификации. Она сказалась не только на результатах не только субботних заездов (из-за показанных судьями желтых флагов соперники не смогли побить время Леклера, которое на момент инцидента было лучшим), но и гонки – в воскресенье по пути на стартовое поле проявилось повреждение трансмиссии, которое не позволило монегаску принять участие в домашней гонке.

Монегаск допустил ошибку в связке из 15-го и 16-го поворота, известной также как вторая шикана у бассейна. Леклер (на скорости примерно в 125 км/ч) зацепил правым передним колесом внутренний отбойник на входе в первый изгиб шиканы. В результате контакта сломалась подвеска, а автомобиль перестал управляться. После этого машина врезалась во внешнюю стену на выходе из 16-го поворота.

С момента дебюта в Формуле 1 пилот из Монако еще ни разу не смог добраться до финиша в домашнем Гран При (впрочем, стоит учесть, что в прошлом сезоне гонка в Монако была отменена из-за пандемии коронавируса).

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