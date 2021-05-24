Парковка у бассейна. 22 фото аварии Леклера в Монако
До этого монегаск никак не мог добраться до финиша домашнего Гран При. В нынешнем сезоне не добрался даже до старта
Самым ярким инцидентом Гран При Монако стала авария Шарля Леклера на последних минутах квалификации. Она сказалась не только на результатах не только субботних заездов (из-за показанных судьями желтых флагов соперники не смогли побить время Леклера, которое на момент инцидента было лучшим), но и гонки – в воскресенье по пути на стартовое поле проявилось повреждение трансмиссии, которое не позволило монегаску принять участие в домашней гонке.
Читайте также:
Монегаск допустил ошибку в связке из 15-го и 16-го поворота, известной также как вторая шикана у бассейна. Леклер (на скорости примерно в 125 км/ч) зацепил правым передним колесом внутренний отбойник на входе в первый изгиб шиканы. В результате контакта сломалась подвеска, а автомобиль перестал управляться. После этого машина врезалась во внешнюю стену на выходе из 16-го поворота.
С момента дебюта в Формуле 1 пилот из Монако еще ни разу не смог добраться до финиша в домашнем Гран При (впрочем, стоит учесть, что в прошлом сезоне гонка в Монако была отменена из-за пандемии коронавируса).
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Авария Шарля Леклера
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Шарль Леклер покидает машину
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Шарль Леклер покидает машину
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Шарль Леклер после аварии
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Судьи эвакуируют разбитую машину
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Эвакуация машины
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эвакуация машины
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эвакуация машины
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эвакуация машины
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Разбитая машина
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Повреждения автомобиля
Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images
Повреждения автомобиля
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Повреждения автомобиля
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Повреждения автомобиля
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Предыдущая новость
Ферстаппен попросил не судить о форме Red Bull в Баку по Монако
Следующая новость
Не держат прессинг и слишком рискуют. Марко раскритиковал соперников
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari