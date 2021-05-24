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Формула 1 / Гран При Монако Галерея

Парковка у бассейна. 22 фото аварии Леклера в Монако

До этого монегаск никак не мог добраться до финиша домашнего Гран При. В нынешнем сезоне не добрался даже до старта

Парковка у бассейна. 22 фото аварии Леклера в Монако

Самым ярким инцидентом Гран При Монако стала авария Шарля Леклера на последних минутах квалификации. Она сказалась не только на результатах не только субботних заездов (из-за показанных судьями желтых флагов соперники не смогли побить время Леклера, которое на момент инцидента было лучшим), но и гонки – в воскресенье по пути на стартовое поле проявилось повреждение трансмиссии, которое не позволило монегаску принять участие в домашней гонке.

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Монегаск допустил ошибку в связке из 15-го и 16-го поворота, известной также как вторая шикана у бассейна. Леклер (на скорости примерно в 125 км/ч) зацепил правым передним колесом внутренний отбойник на входе в первый изгиб шиканы. В результате контакта сломалась подвеска, а автомобиль перестал управляться. После этого машина врезалась во внешнюю стену на выходе из 16-го поворота.

 

С момента дебюта в Формуле 1 пилот из Монако еще ни разу не смог добраться до финиша в домашнем Гран При (впрочем, стоит учесть, что в прошлом сезоне гонка в Монако была отменена из-за пандемии коронавируса).

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
1/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
2/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
3/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
4/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
5/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
6/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
7/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
8/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Авария Шарля Леклера

Авария Шарля Леклера
9/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Шарль Леклер покидает машину

Шарль Леклер покидает машину
10/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Шарль Леклер покидает машину

Шарль Леклер покидает машину
11/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Шарль Леклер после аварии

Шарль Леклер после аварии
12/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Судьи эвакуируют разбитую машину

Судьи эвакуируют разбитую машину
13/22

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Эвакуация машины

Эвакуация машины
14/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация машины

Эвакуация машины
15/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация машины

Эвакуация машины
16/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эвакуация машины

Эвакуация машины
17/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Разбитая машина

Разбитая машина
18/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Повреждения автомобиля

Повреждения автомобиля
19/22

Фотограф: Жан Петен / Motorsport Images

Повреждения автомобиля

Повреждения автомобиля
20/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Повреждения автомобиля

Повреждения автомобиля
21/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Повреждения автомобиля

Повреждения автомобиля
22/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Шарль Леклер
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