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«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

По мнению Тома Коронеля, австралиец превосходит своего партнера по McLaren Ландо Норриса, если говорить о чистом таланте – при этом ему ни в коем случае нельзя переходить сейчас в Red Bull

Рональд Фординг
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren

Из трех дебютантов нынешнего сезона один, Ник де Врис, уже потерял место в AlphaTauri, а другой, Логан Сарджент, проводит гонку за гонкой в конце пелотона за рулем Williams. Еще одному новобранцу Оскару Пиастри тоже долгое время не удавалось заявить о себе, но летом, когда у машины McLaren появилась скорость, молодой гонщик добился примечательных результатов. 

Он лишь из-за невезения упустил подиум в Сильверстоуне, а затем закончил вторым спринт в Спа. После этого о 22-летнем гонщике заговорили в совсем иной тональности. Недавно своим мнением об Оскаре в интервью нашим коллегам из Motorsport.com Голландия поделился пилот и популярный эксперт Том Коронель. 

«То, что он демонстрирует, действительно впечатляет. Пиастри никак не назвать заурядным гонщиком, – сказал Коронель. – Ему удалось с первой попытки выиграть титул в Формуле 3, а следом и в Формуле 2. Кто-то считал, что за сезон без гонок [в 2022-м] он подрастеряет форму, но ничего такого и близко не произошло». 

Оскар долгое время пользовался поддержкой Alpine, но в прошлом году они с менеджером Марком Уэббером решили перейти в McLaren. Эксперт продолжил: «В начале сезона я подумал: "Ох, парень, что же ты наделал. Это худший выбор всей твоей жизни". В молодежных сериях все складывалось для него так здорово, и тут такое. 

Но прошло четыре месяца – и он уже хватает звезды с небес и регулярно осложняет жизнь Ландо Норрису, которого справедливо считают одним из пяти сильнейших пилотов современной Ф1. И Оскар заслуженно получает все эти комплименты».

На вопрос о том, кого из пилотов McLaren он считает более талантливым от природы, Коронель ответил: «Сейчас мы видим, что это Пиастри».

При этом эксперт предупредил, что хорошее начало карьеры вовсе не говорит, что и дальше все будет прекрасно: «Вспомните, как в свое время будущими чемпионами называли [Ярно] Трулли и [Джанкарло] Физикеллу. В нашей профессии очень важно постоянно делать верный выбор. Люди любят говорить, что гонщикам нужна удача, но дело не только в везении. Если вспомнить карьеру Макса [Ферстаппена] в Red Bull, ему не всегда везло». 

Упомянув нынешнего лидера Ф1, Том предупредил Пиастри, чтобы тот не спешил в ближайшем будущем переходить в Милтон-Кинс – там в 2025 году появится привлекательная вакансия – и становиться напарником главного фаворита чемпионата.

«Думаю, ему не стоит поступать так, – объяснил он. – Это был бы самоубийственный шаг в плане карьеры. Понятно, что очень сложно ответить отказом, получив предложение [выступать за Red Bull]. Но важно понимать, чем это может обернуться для твоего будущего».

Сам Коронель, которому весной исполнился 51 год, и не думает завершать карьеру. Более того, за два этапа до конца сезона-2023 ветеран лидирует в общем зачете «кузовной» серии TCR Европа. 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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