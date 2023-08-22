«Парень, что же ты наделал». Эксперт о настоящем и будущем Пиастри

Из трех дебютантов нынешнего сезона один, Ник де Врис, уже потерял место в AlphaTauri, а другой, Логан Сарджент, проводит гонку за гонкой в конце пелотона за рулем Williams. Еще одному новобранцу Оскару Пиастри тоже долгое время не удавалось заявить о себе, но летом, когда у машины McLaren появилась скорость, молодой гонщик добился примечательных результатов.

Он лишь из-за невезения упустил подиум в Сильверстоуне, а затем закончил вторым спринт в Спа. После этого о 22-летнем гонщике заговорили в совсем иной тональности. Недавно своим мнением об Оскаре в интервью нашим коллегам из Motorsport.com Голландия поделился пилот и популярный эксперт Том Коронель.

«То, что он демонстрирует, действительно впечатляет. Пиастри никак не назвать заурядным гонщиком, – сказал Коронель. – Ему удалось с первой попытки выиграть титул в Формуле 3, а следом и в Формуле 2. Кто-то считал, что за сезон без гонок [в 2022-м] он подрастеряет форму, но ничего такого и близко не произошло».

Оскар долгое время пользовался поддержкой Alpine, но в прошлом году они с менеджером Марком Уэббером решили перейти в McLaren. Эксперт продолжил: «В начале сезона я подумал: "Ох, парень, что же ты наделал. Это худший выбор всей твоей жизни". В молодежных сериях все складывалось для него так здорово, и тут такое.

Но прошло четыре месяца – и он уже хватает звезды с небес и регулярно осложняет жизнь Ландо Норрису, которого справедливо считают одним из пяти сильнейших пилотов современной Ф1. И Оскар заслуженно получает все эти комплименты».

На вопрос о том, кого из пилотов McLaren он считает более талантливым от природы, Коронель ответил: «Сейчас мы видим, что это Пиастри».

При этом эксперт предупредил, что хорошее начало карьеры вовсе не говорит, что и дальше все будет прекрасно: «Вспомните, как в свое время будущими чемпионами называли [Ярно] Трулли и [Джанкарло] Физикеллу. В нашей профессии очень важно постоянно делать верный выбор. Люди любят говорить, что гонщикам нужна удача, но дело не только в везении. Если вспомнить карьеру Макса [Ферстаппена] в Red Bull, ему не всегда везло».

Упомянув нынешнего лидера Ф1, Том предупредил Пиастри, чтобы тот не спешил в ближайшем будущем переходить в Милтон-Кинс – там в 2025 году появится привлекательная вакансия – и становиться напарником главного фаворита чемпионата.

«Думаю, ему не стоит поступать так, – объяснил он. – Это был бы самоубийственный шаг в плане карьеры. Понятно, что очень сложно ответить отказом, получив предложение [выступать за Red Bull]. Но важно понимать, чем это может обернуться для твоего будущего».

Сам Коронель, которому весной исполнился 51 год, и не думает завершать карьеру. Более того, за два этапа до конца сезона-2023 ветеран лидирует в общем зачете «кузовной» серии TCR Европа.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, второе место в спринте Фото: Зак Маугер / Motorsport Images