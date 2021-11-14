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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Парадокс Сайнса: не жалеет о Soft – хотя их хватило на 5 кругов

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, главный редактор

Работа мягких шин стала сюрпризом для Серхио Переса, из-под носа которого пилот Ferrari увел третье место в субботнем заезде

Парадокс Сайнса: не жалеет о Soft – хотя их хватило на 5 кругов

Перед субботним спринтом на трассе «Интерлагос» команды и пилоты разошлись в выборе оптимального типа шин сильнее, чем на двух уже состоявшихся по ходу сезона аналогичных заездах. Если в Сильверстоуне наиболее мягкие покрышки Soft выбрали только 4 гонщика (все остальные использовали Medium), а в Монце – 7, в Сан-Паулу этот состав предпочли уже 9 пилотов. В том числе Валттери Боттас и Карлос Сайнс, в итоге закончившие короткий заезд на 1-й и 3-й позициях.

Если победа пилота Mercedes не выглядела большим сюрпризом, успех гонщика Ferrari, который смог удержать за собой Серхио Переса на Red Bull (машина мексиканца была обута в Medium), обратил на себя внимание. При этом сам испанец рассказал, что мягкие шины не слишком долго обеспечивали ему преимущество над соперником.

«У нас в целом не было четкого понимания, какая шина будет лучше, – признался пилот Ferrari вечером в субботу. – Но когда ближе к старту температура асфальта начала снижаться, это подтолкнуло меня к Soft. Я подумал, что эти покрышки будет легче поддерживать в нужной форме.

Но уже с 5-го круга Medium явно работал лучше. Поэтому мне в целом пришлось непросто. Серхио постоянно был на некой грани. Я понимал, что при разрыве в семь десятых секунде в последнем повороте мне придется всерьез защищать позицию в первом повороте. При отрыве в восемь десятых можно было проезжать первый поворот по-своему, а при отрыве в девять десятых – даже чуть расслабиться. Поэтому самым важным моментом круга был момент, когда инженер в очередной раз сообщал мне отрыв – спасибо ему, что он точно делал это именно в начале зоны DRS.

В итоге на паре торможений переднее крыло машины Чеко было очень близко к моему диффузору – но, как это всегда и бывает с Чеко, мы отлично поборолись и получили удовольствие».

Перес тем временем сообщил, что не считал возможным идти на риск в субботнем заезде – и во многом финишировал позади Сайнса именно по этой причине.

«Само собой, я мог бы быть более агрессивен, – рассказал мексиканец журналистам. – Но сегодня не было смысла бороться за позицию во что бы то ни стало. При этом нас всех сильно удивило, насколько хорош был Soft. Он обеспечил Карлосу отличный старт [именно в этот момент испанец, стартовавший позади Переса, обошел пилота Red Bull} – да и его износ по ходу дистанции казался не слишком сильным».

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