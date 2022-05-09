Парад пилотов подсказал Алонсо секрет отличного старта

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Фернандо Алонсо не хватило нескольких сотых, чтобы пройти в финал квалификации на пятом этапе сезона Ф1. Он начинал борьбу 11-м, но первый круг гонки закончил на седьмом месте.

При этом Лэнса Стролла испанцу обгонять не пришлось из-за проблем с топливом у Aston Martin, а вот Юки Цуноду, Ландо Норриса и – с легким контактом – Льюиса Хэмилтона двукрnysq чемпион мира опередил уже в послестартовых поворотах, избрав внешний радиус в первом из них.

Как рассказал сам Алонсо, решение действовать именно так он принял за несколько часов до старта во время парада пилотов, когда получил возможность поближе рассмотреть покрытие трассы.

«Я хорошо начал движение, после чего сместился наружу, – пояснил Фернандо на медиа-брифинге после гонки. – Я внимательно изучил это место во время парада. Такого медленного парада у нас не было еще никогда. Из-за этого мы остановились в первом повороте, и я стал разглядывать асфальт с его внешней стороны.

Я смотрел на него секунд 20 и вдруг понял, что там отличный зацеп. Там нет ни камешков, ни пыли, вообще ничего – он был совершенно чистым. И я решил, что в первый поворот лучше будет входить именно по внешней. Они все так осторожно тормозили внутри, и я сразу отыграл там пару позиций».

Алонсо не удалось сдержать Хэмилтона, после чего испанец вел гонку на восьмой позиции, постепенно догоняя Пьера Гасли. Однако попытка атаки француза в первом повороте привела к столкновению, за которое пилота Alpine оштрафовали на пять секунд.

Он закончил гонку восьмым, однако в итоговом протоколе оказался только 11-м из-за еще одного наказания за срезку поворота.