Пальцев не хватит. На какую кнопку нажимает Хэмилтон, чтобы обогнать Феттеля

Двадцать пять – говорят, именно столько кнопок, переключателей, ручек и лепестков насчитывается на рулях, которые в этом году возьмут в руки пилоты команды Mercedes. Пересчитать их – дело несложное. Однако гораздо интереснее понять, для чего нужна каждая отдельно взятая деталь. Немецкий коллектив пошел навстречу интересующимся и накануне старта нового сезона рассказал, куда нажимать и чем щелкать в разных гоночных ситуациях.

Начать можно с трех переключателей, расположенных под дисплеем. Крайний левый обозначен хорошо заметной надписью STRAT. Это не аббревиатура, как можно подумать, а сокращение от слова «стратегия». Конечно, речь не о стратегии пит-стопов – где вы видели, чтобы у пилота был выбор между 1 и 16 остановками в боксах?

Речь о работе турбонагнетателя, который на современных моторах Формулы 1 является и поставщиком воздуха в цилиндры двигателя, и генератором электроэнергии. Причем эффективность исполнения турбиной двух этих ролей обратно пропорциональна: чем выше давление наддува (чем больше воздуха попадет в камеру сгорания и чем больше лошадиных сил появится на свет при рабочем такте), тем меньше энергии получится запасти в тяговой батарее. И наоборот.

Таким образом, с помощью переключателя STRAT пилот выбирает одну из комбинаций давления наддува и эффективности системы рекуперации. К примеру, третий режим, который обычно используется при старте, позволяет машине очень шустро разгоняться, но батареи в этом случае будут подзаряжаться не особенно активно.

Руль Mercedes AMG F1 W11 Фото: Giorgio Piola Руль Ferrari SF1000 Шарля Леклера Фото: Mark Sutton / Motorsport Images Руль Alfa Romeo Racing C39 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images Руль McLaren MCL35 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images Руль Williams FW42 Фото: Erik Junius

С противоположной стороны – переключатель HPP. Эта штука – любимая игрушка пилотов-консерваторов. Потому что не имеет никакого отношения к тяговым аккумуляторам, рекуперации и прочей гибридной ерунде. На нее заведено управление вечно актуальными параметрами, которые были в чести еще во времена карбюраторных двигателей – составом смеси и углом опережения зажигания. Параметрами, напрямую влияющими на доступную в конкретный момент времени мощность мотора.

К примеру, представим, что вы за рулем Mercedes выкатываетесь на финишную прямую бок о бок с Ferrari под управлением Себастьяна Феттеля. Кто быстрее разгонится – тот и выиграл. Что в этом случае надо сделать? В теории – перевести переключатель STRAT в позицию 1 (турбина дует со всей силы, практически не генерируя электроэнергию), а переключатель HPP – в некий экстремальный режим, который обеспечивает максимальную отдачу мотора. Мы бы рады сообщить, под какой цифрой он прячется, но в редакции (пока) нет ни одного Боттаса…

Между двумя столь важными органами управления находится переключатель-оркестр. С его помощью пилот ничего не меняет – а только выбирает параметр, который хочет поменять. В имеющиеся 16 позиций что только ни зашито – вплоть до яркости дисплея, под которым вся эта красота находится. Позиция BITE, к примеру, отмечает режим настройки момента схватывания сцепления.

Комбинация кнопок на руле у каждой команды (порой – даже у каждого пилота) своя, а вот дисплеи и электронные платы большинство коллективов закупает у одних и тех же поставщиков. Фото: Mark Sutton / Sutton Images

Крутилками под большие пальцы будем менять те настройки машины, которые влияют на ее поведение в повороте. Главным образом это степень блокировки дифференциала (в переводе на простой язык – насколько велика будет разница в скоростях вращения задних колес). Выбрать этот параметр раз и навсегда на все случаи жизни невозможно: на торможениях он должен быть одним, при ровном газе – другим, с утопленной в пол педалью – третьим.

Именно поэтому по рулю разбросано столько похожих друг на друга колесиков с подписями ENTRY (вход в поворот), MID (прохождение апекса), EXIT (выход) и даже некий HISPD (судя по всему – особые настройки под скоростные повороты, где не приходится особо работать педалями).

Впрочем, до момента входа в поворот неплохо бы затормозить – и два оставшихся вращающихся колеса предназначены как раз, чтобы сделать максимально эффективным этот неизбежный процесс. Левое, с обозначением ED, управляет интенсивностью торможения двигателем. Правое – то, которое BBAL, – регулирует баланс тормозов. Причем это непростой, двухступенчатый процесс: выбрав колесиком некий базовый режим, пилот может еще дополнительно подшлифовать параметры с помощью кнопок BB- и BB+.

В дополнение ко всему этому по рулю щедро рассыпаны кнопки, отвечающие за самые разные функции. От выбора нейтральной передачи до активации режима работы двигателя, который на русский язык можно перевести как «умри все живое» (максимальная мощность). От предупреждения о заезде в боксы до кнопки Х, нажатие которой равнозначно реплике «принято».

К примеру, если слышите в наушниках: «Льюис, мы тут заказали пиццу с белой икрой, после финиша с тебя 7 тысяч долларов», – нажмите на Х, прежде чем помчать к ближайшему банкомату. Создатели руля специально делают кнопки сравнительно тугими – чтобы пилот ничего не включил или не выключил случайно.

Кстати, если вы запомнили, для чего нужны все эти крутилки и кнопки – тоже особо не зазнавайтесь. По ходу сезона каждый из пилотов Mercedes использует по три-четыре руля, часть из которых изготавливается уже летом, а то и осенью (на каждый тратится минимум 80 человеко-часов). И по просьбе гонщика важную кнопку запросто могут перенести под большой палец, а редко использующийся переключатель сослать куда повыше.

В связи с этим можно вспомнить начало 2008 года, когда Льюис Хэмилтон чуть ли не впервые приехал в Москву. Приехал примерно через пару месяцев после того, как проиграл Кими Райкконену чемпионский титул – причем по ходу решающей гонки в Бразилии McLaren британца в какой-то момент резко замедлился. Команда после финиша сообщила, что во всем виновата электроника, самопроизвольно переключившая коробку на нейтраль – однако ходили упорные слухи, что Льюис сам случайно включил ограничитель скорости, использующийся при движении по пит-лейн.

Неудивительно, что на пресс-конференции в Москве гонщику задали вопрос, не изменилась ли в межсезонье конфигурация кнопок на руле. «Понимаю, на что вы намекаете, – ответил тогда Хэмилтон. – И дело совсем не в этом». Однако отрицать, что в конструкцию «баранки» были внесены изменения, британский пилот не стал…