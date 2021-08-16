Палоу: IndyCar – для побед, Формула 1 – для инстаграма

Гонщик IndyCar Алекс Палоу рассказал, почему оказался в американской серии, а не в Формуле 1, и заверил, что совсем не расстраивается по этому поводу.

«Для меня Ф1 это главная категория, но в ней выступают только 20 человек, – цитирует Палоу Mundo Deportivo. – А мне надо было найти способ стать профессиональным гонщиком. Мне было без разницы, буду я гоняться на формульных машинах, кузовных или на тракторах. Достаточно, чтобы было четыре колеса и руль.

Моей мечтой было попасть в IndyCar, я смог ее выполнить благодаря разным людям и спонсорам, что мне помогали. И я рад быть в IndyCar, тут 98% гонщиков имеют шансы выиграть гонку, в Ф1 такого нет.

В Ф1 ты будешь популярнее, тебя будут чаще показывать по ТВ и фотки в инстаграме будут лучше. Но финишировать ты будешь 17-м, 15-м или 12-м. Это не так весело».