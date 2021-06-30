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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Палмер удивлен отсутствием штрафа для Леклера

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Экс-пилот Ф1 считает, что Шарль был виновен в контакте с Гасли

Палмер удивлен отсутствием штрафа для Леклера

Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком дня по итогам Гран При Штирии. На старте пилот Ferrari сломал крыло во время контакта с Пьером Гасли и откатился в хвост пелотона. Однако к финишу сумел прорваться на седьмое место. 

Леклер и сам назвал гонку в Шпильберге одной из лучших в карьере. Но бывший пилот Формулы 1 Джолион Палмер уверен, что монегаска должны были наказать за контакт с Гасли.

«Я очень удивлен, что стюарды не расследовали его действия в этом инциденте, потому что на мой взгляд он явно виноват, – написал Палмер в колонке для сайта Ф1. – Гасли не мог сместиться вправо, потому что там был Алонсо. А у Леклера слева хватало места, чтобы избежать аварии.

Гоночный директор Майкл Маси потом сказал, что заметил инцидент, но поскольку он произошел на первом круге, решил не отправлять его стюардам. В некоторых случаях это верное решение, потому что из-за высокой плотности мельчайшие ошибки приводят к серьезным последствиям. Пилотов зажимают со всех сторон.

Но в Штирии Леклер допустил базовую ошибку, которая закончила гонку для другого пилота. И это никак не было связано с тем, что гонка только началась. Леклер просто сместился на прямой и это привело к аварии».

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