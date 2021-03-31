Палмер сравнил победу Хэмилтона с прогулкой по лезвию ножа

Первый этап нового сезона Ф1 прошел в острой борьбе и завершился в пользу Льюиса Хэмилтона. Причем на этот раз британец не располагал безоговорочно лучшей машиной. однако смог сдержать в острой концовке прессинг Макса Ферстаппена из Red Bull.

Анализируя события на трассе в Сахире, Джолион Палмер обратил внимание на один фактор, который позволяет чуть иначе взглянуть на ход гонки.

«Для Хэмилтона было невероятно сложно выбрать верный темп на финальный отрезок, – сказал участник 35 Гран При, в последнее время ставший весьма популярным гоночным экспертом. – И очень редко можно увидеть, как подобная задача решается с поистине клинической безупречностью.

Баланс между темпом и ресурсом шин был буквально на острие ножа. Ему требовалось проехать очень длинный отрезок, 28 кругов, на трассе с высокой степенью износа резины.

Если бы он поначалу атаковал слишком активно, чтобы оторваться от Ферстаппена, то смог бы создать более комфортное преимущество, но оказался бы безоружен позже, когда Макс настиг бы его.

Если же, напротив, ехать недостаточно быстро, то Макс выехал бы из боксов после своего пит-стопа сразу следом, имея на 11 кругов более свежие шины. Да, у Хэмилтона оставался бы кое-какой запас резины, но Макс все равно был быстрее. У него было достаточно времени, чтобы подготовить атаку и выйти вперед.

Однако Хэмилтон нашел максимально удачное сочетание. Он смог и создать отрыв от Ферстаппена, и сберечь какой-то ресурс шин для решающих кругов. Именно это позволило ему удержать лидерство после того, как Макс провел неудачную атаку в четвертом повороте [с выездом за белую линию]».

Палмер добавил: «Примечательно, что до пит-стопа Ферстаппена команда попросила его замедлиться, указав ориентир по времени круга. И он сбросил, однако лишь вполовину от того, что требовалось. Это очень помогло при обороне в концовке».