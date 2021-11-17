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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь

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По мнению экс-пилота Ф1, Макс точно нарушал в борьбе с Льюисом

Палмер про Ферстаппена: Более очевидного нарушения не найдешь

Борьба Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Бразилии стала поводом для скандала. На 48-м круге, отбивая атаку британца, пилот Red Bull выехали за границы трассы и вынудил соперника сделать то же самое. 

Судьи не нашли в инциденте поводов для разбирательств, а Mercedes после гонки официально потребовала пересмотреть эпизод. В команде уверены, что Ферстаппен нарушал правила. С ними согласен и бывший пилот Ф1 Джолион Палмер.

«Даже если постараться, более очевидного случая выдавливания соперника с трассы не найдешь, – сказал Палмер в подкасте Chequered Flag. – Не знаю, как можно было сделать это еще более явно. Но расследования все равно не было.

Думаю, стюарды подумали о штрафе Феттеля в Канаде-2019, который испортил гонку для всех. Сейчас этого не произошло и гонка была отличная, но не выиграй ее Хэмилтон, возникло бы возмущение».

При этом Палмер не стал судить Ферстаппена за агрессивные действия:

«Понимаю, почему он так сделал, ведь в этой ситуации он мог получить все или ничего. Не сделай он так, точно потерял бы позицию, так что попытаться стоило. Но не может быть такого, чтобы выдавливание соперника с трассы при таком большом собственном выезде за ее пределы считалось нормальным». 

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