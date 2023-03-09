Палмер предсказал победу Алонсо в сезоне-2023

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Фернандо Алонсо стал одним из главным героев Гран При Бахрейна – за рулем машины Aston Martin 41-летний испанец пробился с седьмого места на подиум, опередив на трассе соперников из Mercedes и Ferrari.

При этом дважды по ходу уик-энда испанец показывал лучшее время в тренировках. По мнению обозревателей, на квалификацию и гонку в Aston выбрали консервативные настройки, что не позволило Фернандо добиться большего.

Экс-пилот Ф1 и телеэксперт Джолион Палмер предположил, что уже в нынешнем сезоне Фернандо по силам одержать победу.

«Он десять лет ждал машины, которая позволит сражаться в группе лидеров, – объяснил британец. – И в этом сезоне, похоже, получил ее.

Aston Martin смотрелась очень сильно на зимних тестах, и хотя Фернандо потребовалось какое-то время, чтобы освоиться с машиной, сейчас я вижу, что ему комфортно в кокпите, и он испытывает меньше сложностей при атаке поворотов, чем другие.

Перед стартом Гран При другие команды преувеличивали свои опасения в отношении Aston, а поклонники самой команды испытывали понятное волнение. В квалификации они оказались позади Red Bull и Ferrari. Но все это время команда работала над гоночным темпом – и результат мы наглядно увидели в воскресенье».

Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing AMR23 Фото: Эрик Юниус

Джолион продолжил: «Если бы Фернандо не столкнулся с Лэнсом Строллом на первом круге, гонка вышла бы для него более спокойной. Так что нам в каком-то смысле повезло, что он оказался позади пары Mercedes. Иначе бы просто доехал бы до подиума, лишив нас возможности увидеть эти безумные поединки.

Алонсо – очень непростой соперник, когда дело доходит до борьбы колесо в колесо. Он невероятно хорош в умении читать ситуацию и может просчитывать действия соперника на несколько поворотов вперед, готовя атаку.

Хотя ему 41 год, в воскресенье он показал, что по-прежнему хорош.

Можно спорить, смог бы Фернандо подняться на подиум без схода Ferrari или нет. Он отставал от Леклера на 12 секунд и в любом случае потратил бы какое-то время на борьбу с Сайнсом. Но нет сомнений, что машина Aston быстра в гоночной конфигурации.

Какая следующая цель команды? В этом году им удалось сразу заложить отличный базис, а еще они смогут гораздо больше остальных лидеров работать в аэродинамической трубе. Так что в предстоящем сезоне Фернандо вполне может прервать свою безвыигрышную серию.

За все эти годы в середине пелотона он нисколько не растерял ни талант, ни желание добиться успеха».

Последнюю из своих 32 побед в Ф1 Алонсо одержал на Гран При Испании 2013 года. Из нынешних пилотов в той гонке участвовали лишь Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Нико Хюлькенберг.