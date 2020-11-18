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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Палмер предложил объяснение провального старта Red Bull

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Палмер предложил объяснение провального старта Red Bull
Автор:
, Ответственный редактор

Экс-пилот Формулы 1 отметил очень интересную деталь в действиях Макса Ферстаппена и Алекса Элбона

Гонщики Red Bull Racing занимали на решетке стамбульской гонки второе и четвертое места, но к первому повороту оба потеряли по несколько позиций, и даже с учетом проблем у соперников смогли закончить круг только четвертым и пятым. 

Сразу после гонки прозвучало предположение, что столь слабое начало стало следствием экстремальных настроек сцепления на обеих машинах RB16.

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Свое объяснение стартового провала Red Bull предложил Джолион Палмер. В своей колонке на сайте Ф1 он обратил внимание на интересную особенность в действиях Макса с Алексом. 

«Старт стал для обоих настоящим бедствием, – написал британец. – Да, они были на более грязной и мокрой половине решетки, что тоже сказалось. Позади столь же ужасно стартовали Леклер и Норрис, которые были 12-м и 14-м. 

Без сомнений, куда лучше было начинать гонку с другой половины, где было суше. Но нашлись и те, кому удалось очень здорово стартовать с плохой части решетки. Льюис Хэмилтон был шестым – и моментально обогнал пару Red Bull. 

Это показывает, что сцепление в действительности было не таким и плохим. И что плохие старты [Red Bull] в действительности объясняются некой процедурной ошибкой. Именно процедурной, а не ошибкой пилотов, хотя Ферстаппену и пришлось во второй раз выжимать сцепление, чтобы не заглушить мотор. Это сделало его ситуацию более сложной, чем у Элбона.

Но оба гонщика Red Bull стартовали с первой передачи. Это совершенно нормально на сухой трассе, когда первая используется единственный раз именно в начале гонки.

Но в мокрых условиях все остальные пилоты первой десятки стартовали со второй передачи, чтобы ограничить пробуксовку».

При этом Палмер, выдвинув такое предположение, сразу оговорился: «Интересно, что в AlphaTauri [которая также выступает на силовых установках Honda] тоже использовали первую и смогли стартовать гораздо лучше. Так что, возможно, причина и не в этом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Джолион Палмер , Макс Ферстаппен , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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