Палмер предложил объяснение провального старта Red Bull

Гонщики Red Bull Racing занимали на решетке стамбульской гонки второе и четвертое места, но к первому повороту оба потеряли по несколько позиций, и даже с учетом проблем у соперников смогли закончить круг только четвертым и пятым.

Сразу после гонки прозвучало предположение, что столь слабое начало стало следствием экстремальных настроек сцепления на обеих машинах RB16.

Свое объяснение стартового провала Red Bull предложил Джолион Палмер. В своей колонке на сайте Ф1 он обратил внимание на интересную особенность в действиях Макса с Алексом.

«Старт стал для обоих настоящим бедствием, – написал британец. – Да, они были на более грязной и мокрой половине решетки, что тоже сказалось. Позади столь же ужасно стартовали Леклер и Норрис, которые были 12-м и 14-м.

Без сомнений, куда лучше было начинать гонку с другой половины, где было суше. Но нашлись и те, кому удалось очень здорово стартовать с плохой части решетки. Льюис Хэмилтон был шестым – и моментально обогнал пару Red Bull.

Это показывает, что сцепление в действительности было не таким и плохим. И что плохие старты [Red Bull] в действительности объясняются некой процедурной ошибкой. Именно процедурной, а не ошибкой пилотов, хотя Ферстаппену и пришлось во второй раз выжимать сцепление, чтобы не заглушить мотор. Это сделало его ситуацию более сложной, чем у Элбона.

Но оба гонщика Red Bull стартовали с первой передачи. Это совершенно нормально на сухой трассе, когда первая используется единственный раз именно в начале гонки.

Но в мокрых условиях все остальные пилоты первой десятки стартовали со второй передачи, чтобы ограничить пробуксовку».

При этом Палмер, выдвинув такое предположение, сразу оговорился: «Интересно, что в AlphaTauri [которая также выступает на силовых установках Honda] тоже использовали первую и смогли стартовать гораздо лучше. Так что, возможно, причина и не в этом».