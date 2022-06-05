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Выступая в Формуле 1, Джолион Палмер не смог добиться громких успехов – однако уже после завершения карьеры он проявил себя в качестве очень толкового эксперта, сочетая собственный опыт и умение аналитически мыслить.

В очередном подкасте «Клетчатый флаг» на BBC Палмер поделился мыслями о том, сколь высоки шансы Серхио Переса навязать борьбу своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену и оправданы ли претензии мексиканца на титул.

По мнению Джолиона, Перес образца 2022 года гораздо сильнее себя самого годичной давности – и Red Bull не сможет не учитывать это.

«Честно говоря, я не думаю, что Серхио сможет побороться за чемпионство, – сказал британец. – При этом он выступает лучше, чем в прошлом сезоне. Именно поэтому в Red Bull постараются по минимуму использовать командные приказы. То, что мы видели в Барселоне, объясняется различием в тактике пилотов. Только поэтому прозвучала команда с мостика.

Но в нормальной гонке они постараются не делать этого, особенно если Перес будет претендовать на победу. Он хорош, [в Монако] он был объективно быстрее весь уик-энд. Здорово, что у Red Bull в этом году два победителя. И пока Серхио не так и далеко от лидерства в общем зачете».

В общем зачете перед Гран При Азербайджана Перес отстает от Ферстаппена на 15 очков.