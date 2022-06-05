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Формула 1 Новость

Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов

По мнению британского эксперта, с учетом силы своих пилотов «Быки» постараются максимально ограничить вмешательства в их соперничество

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, редактор, Турция
Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов
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Выступая в Формуле 1, Джолион Палмер не смог добиться громких успехов – однако уже после завершения карьеры он проявил себя в качестве очень толкового эксперта, сочетая собственный опыт и умение аналитически мыслить. 

В очередном подкасте «Клетчатый флаг» на BBC Палмер поделился мыслями о том, сколь высоки шансы Серхио Переса навязать борьбу своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену и оправданы ли претензии мексиканца на титул.

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По мнению Джолиона, Перес образца 2022 года гораздо сильнее себя самого годичной давности – и Red Bull не сможет не учитывать это. 

«Честно говоря, я не думаю, что Серхио сможет побороться за чемпионство, – сказал британец. – При этом он выступает лучше, чем в прошлом сезоне. Именно поэтому в Red Bull постараются по минимуму использовать командные приказы. То, что мы видели в Барселоне, объясняется различием в тактике пилотов. Только поэтому прозвучала команда с мостика. 

Но в нормальной гонке они постараются не делать этого, особенно если Перес будет претендовать на победу. Он хорош, [в Монако] он был объективно быстрее весь уик-энд. Здорово, что у Red Bull в этом году два победителя. И пока Серхио не так и далеко от лидерства в общем зачете».

В общем зачете перед Гран При Азербайджана Перес отстает от Ферстаппена на 15 очков.

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