Палмер нашел второго пилота для Red Bull. Но поздно

За семь Гран При Формулы 1 2020 года Алекс Элбон набрал 48 очков против 110 у его напарника по Red Bull Макса Ферстаппена. Во многом этим вызвано то, что отставание Red Bull от Mercedes достигло уже 106 очков.

Бывший пилот Формулы 1 Джолион Палмер полагает, что австрийской команде нужно было нанимать Фернандо Алонсо, пока тот был свободен.

«Они упустили возможность подписать Алонсо, который в следующем году вернется с Renault, – написал Палмер в колонке для ВВС. – Состав из Алонсо и Ферстаппена точно заставил бы Mercedes поволноваться. Но тактика Red Bull с наймом только своих пилотов потерпела крах после того, как ушел Риккардо».

Палмер также не уверен, что проблема только в Элбоне: «Вопрос в том, почему Элбон и Гасли хорошо смотрелись в Toro Rosso, но не в Red Bull? Только потому, что так хорош Ферстаппен, или есть еще причины?

Учитывая, как бездумно Red Bull обращалась с пилотами в последнее время, возникает вопрос: кто у них остался на случай, если Элбон так и не сможет прибавить?

Сейчас кажется, что это Red Bull поставляет пилотов AlphaTauri, а не наоборот».