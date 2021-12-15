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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Палмер нашел виновника поражения Льюиса. Это Боттас

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, Ответственный редактор

Экс-пилот Ф1 объяснил, что Валттери не помогал напарнику в такой степени, как Серхио Перес

Палмер нашел виновника поражения Льюиса. Это Боттас

Одним из важных моментов решающей гонки Ф1 в Абу-Даби стала героическая оборона Серхио Переса, который на старых шинах несколько кругов сдерживал Льюиса Хэмилтона, заставляя того терять время. Это позволило Максу Ферстаппену отыграть у принципиального соперника около десяти секунд. 

Сама по себе эта история не повлияла на сценарий гонки, так как пилот Mercedes остался впереди, но Макс оценил усилия партнера по команде, сказав по радио: «Чеко – легенда». 

На этот эпизод обратил внимание экс-пилот Ф1 Джолион Палмер, который в последнее время стал весьма авторитетным экспертом. В подкасте BBC «Клетчатый флаг» участник 35 Гран При заметил: «Боттас меня шокировал. Не из-за него ли Льюис остался без титула?

Если бы Валттери держался за Максом, проигрывая ему меньше времени пит-стопа, тот бы не мог "бесплатно" съездить за свежими шинами. 

Он [Боттас] много лет был для команды отличным пилотом, но в последней гонке все растерял. И из-за этого Ферстаппен получил "бесплатные" пит-стопы в режиме VSC и позади машины безопасности». 

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Палмер объяснил: «Если бы еще один пилот Mercedes был за Максом в интервале 23 секунд, то Макс, даже будучи быстрее Льюиса, ничего бы не смог поделать, и Льюис стал бы чемпионом.

Боттас хорошо проводил гонки, но в самый важный момент не смог помочь напарнику. А вот Перес сделал для этого все возможное – было явно видно, что он нацелен на это».

Для Валттери Боттаса сезон-2021 стал пятым и последним в составе Mercedes. Финна заменили на Джорджа Расселла, а сам он продолжит карьеру в Alfa Romeo.

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