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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Палмер: Mercedes сдалась в борьбе за титул

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Бывший пилот Ф1 считает, что чемпионы теперь сосредоточатся на Кубке конструкторов

Палмер: Mercedes сдалась в борьбе за титул

Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран При Австрии после того, как из-за проблем с машиной пропустил сперва Валттери Боттаса, а затем Ландо Норриса. Причем если Норрис сам обогнал семикратного чемпиона мира, то Боттаса Хэмилтон просто пропустил.

Экс-пилот Формулы 1 Джолион Палмер считает решение Mercedes обменять пилотов своей команды местами признаком того, что бороться за победу в чемпионате пилотов в Брэкли уже не намерены.

«Mercedes как будто выбросила белый флаг и сдалась в борьбе за личный титул, – сказал Палмер в эфире BBC. – Понятно, что на Кубке конструкторов они все еще сосредоточены. Но по-моему, вся суть Формулы 1 в борьбе за личный титул. И, по-моему, Mercedes не пытался набрать максимум очков в личном зачете.

Одно дело дать Боттасу побороться с Хэмилтоном. Но сделать так, чтобы Льюис пропустил Валттери – совсем другое. Когда вы в последний раз видели, чтобы претендент на титул пропускал вперед второго номера команды посреди сезона? Я – никогда».

В противовес Mercedes Палмер поставил Red Bull: 

«У Red Bull сильнейшая машина, и они выжали из нее максимум. Они должны были занимать два первых места, но Перес стал только шестым. Но в плане личного первенства, они поставили Ферстаппена в отличное положение благодаря трем победам подряд».

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