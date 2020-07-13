Палмер: Элбон ни на что не способен в борьбе впереди

Пилот Red Bull Алекс Элбон стал четвертым на Гран При Штирии, сильно уступая в скорости своему напарнику Максу Ферстаппену и гонщикам Mercedes. За это таец попал под критику экс-пилота Формулы 1 Джолиона Палмера.

«Он дебютировал за Red Bull в Спа в прошлом году и выглядел боевито, – сказал Палмер в эфире BBC. – Но нельзя забывать, что он не участвовал в квалификации, стартовал в хвосте и прорвался на пятое место. И все подумали, что с темпом пока непонятно, но он боевит.

Мы по-прежнему можем назвать его боевитым, иногда даже чересчур. Но темпа у него нет, и это начинает беспокоить. Первые 40 кругов он ехал в стиле Гасли, и с таким темпом Ферстаппен обогнал бы его на круг. К счастью, Алекс смог набрать темп в конце, когда его атаковал Перес, и поехал довольно быстро. Но от лидеров он уже очень сильно отстал».

По мнению Палмера, форма Элбона мешает Red Bull побороться с Mercedes: «Для таких битв, как у Red Bull с Mercedes, вы и сажаете за руль кого-то вроде Фернандо Алонсо. Будь у них в команде два Ферстаппена, может Боттас и не финишировал бы вторым.

Одного Ферстаппена могут превзойти, но пожалуй вместе с кем-то вроде Алонсо они бы дали бой. Но Элбон в нынешнем состоянии ни на что не способен в этой борьбе впереди. Ему надо прибавить, чтобы помочь команде».