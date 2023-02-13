Предыдущая / Сегодня Aston Martin покажет машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде Следующая / Сегодня McLaren представит машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
Формула 1 Новость

Лоу заметили на переговорах в Маранелло

Бывший технический директор Mercedes, McLaren и Williams сейчас занимается передовыми видами топлива – но его пригласил на встречу сам Пьеро Феррари

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Лоу заметили на переговорах в Маранелло
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ресторанчик Smeraldo находится в двух шагах от главного входа на фабрику Ferrari и за долгие годы стал культовым местом для поклонников Скудерии, так как за прошедшие десятилетия сюда заходили все главные звезды команды. 

На минувшей неделе за одним из его столиков заметили Пьеро Феррари, сына Энцо и вице-президента компании, вместе с Падди Лоу. Формально их встреча касалась вопросов «зеленого» топлива – британский инженер сейчас является совладельцем лондонской фирмы Zero Petroleum, которая готова предложить свои решения производителю суперкаров. 

Речь о синтетическом горючем с добавками, которые позволяют снизить вредные выхлопы, но при этом обеспечить хорошую термическую эффективность сгорания.   

Однако всем понятно, что имя 60-летнего Лоу ассоциируется в первую очередь не с новомодным бензином, а с несколькими десятилетиями работы в Ф1. Он был техническим директором Williams, Mercedes и McLaren.

Совпадение или нет, но аналогичный пост в самой Скудерии сейчас пустует. 

Кажется, мельница слухов Ф1 скоро разгонится до сверхзвуковой скорости…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Сегодня Aston Martin покажет машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Сегодня McLaren представит машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: семь интересных решений Alfa Romeo C43

Технический анализ: семь интересных решений Alfa Romeo C43

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

Технический анализ: семь интересных решений Alfa Romeo C43 Технический анализ: семь интересных решений Alfa Romeo C43

Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43

Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43 Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43

Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше

Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше

Формула 1

Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше

Ferrari Больше от
Ferrari
FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов

FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов

Формула 1

FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Формула 1

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года

Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года

Формула 1

Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года

Самое важное:

Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36

Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36

Формула 1

Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36 Как изменилась за год машина McLaren: MCL60 vs. MCL36

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

Формула 1

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45 Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

Формула 1

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

Галерея: все фото McLaren MCL60

Галерея: все фото McLaren MCL60

Формула 1

Галерея: все фото McLaren MCL60 Галерея: все фото McLaren MCL60

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.