Лоу заметили на переговорах в Маранелло

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Ресторанчик Smeraldo находится в двух шагах от главного входа на фабрику Ferrari и за долгие годы стал культовым местом для поклонников Скудерии, так как за прошедшие десятилетия сюда заходили все главные звезды команды.

На минувшей неделе за одним из его столиков заметили Пьеро Феррари, сына Энцо и вице-президента компании, вместе с Падди Лоу. Формально их встреча касалась вопросов «зеленого» топлива – британский инженер сейчас является совладельцем лондонской фирмы Zero Petroleum, которая готова предложить свои решения производителю суперкаров.

Речь о синтетическом горючем с добавками, которые позволяют снизить вредные выхлопы, но при этом обеспечить хорошую термическую эффективность сгорания.

Однако всем понятно, что имя 60-летнего Лоу ассоциируется в первую очередь не с новомодным бензином, а с несколькими десятилетиями работы в Ф1. Он был техническим директором Williams, Mercedes и McLaren.

Совпадение или нет, но аналогичный пост в самой Скудерии сейчас пустует.

Кажется, мельница слухов Ф1 скоро разгонится до сверхзвуковой скорости…